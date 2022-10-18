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  • Кавазашвили: «Соболев составит конкуренцию Бензема за «Золотой мяч» в следующем году, если продолжит так играть»

Кавазашвили: «Соболев составит конкуренцию Бензема за «Золотой мяч» в следующем году, если продолжит так играть»

18 октября 2022, 09:50
17

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о форварде столичного клуба Александре Соболеве.

«Соболев Саша очень радует своей игрой. Он достиг невероятно прогресса за последние полгода. Уж не знаю, чем там Абаскаль его кормит, но форвард из Соболева получился первоклассный. Лучший в РПЛ с большим отрывом.

Если Соболев продолжит так играть, он составит конкуренцию Бензема в борьбе за следующий «Золотой мяч». Рассчитываю, что Александр продлит свою голевую серию. Он забьет за сезон больше 20 голов и станет лучшим бомбардиром», – сказал Кавазашвили.

  • В дерби с ЦСКА Соболев отличился в 8-м матче подряд.
  • Он повторил рекорд «Спартака», который держался 67 лет.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Бензема Карим Соболев Александр Кавазашвили Анзор
Комментарии (17)
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НикКин
1666076000
Да отдайте деду таблетки хватит издеваться над старым человеком
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Fusballer
1666076817
Бред. Тем более без еврокубков и международных матчей сборной. А Сане успехов, пусть и дальше забивает в каждом матче!
Ответить
111ax
1666076835
клоун
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Беспонтий
1666077182
если кто то продолжит нести ахинею то может загреметь в одну клетку с жекой
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R_a_i_n
1666077642
Господи, ну пожилой человек. Ну чего цепляться к словам?
Ответить
lNeTl
1666078316
Я бы не стал ждать следующего года, а уже сейчас отдал бы Золотой мяч Холланду
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ВетеR
1666078946
дайте деду таблетки
Ответить
Дядя Серёжа
1666080779
А кто в Европе его увидит?
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Zenit40k
1666083166
Ещё скажи что Спартак чемпионом станет в ближайшие 5 лет ,умора ,гыгы
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alp
1666085137
сравнить соболева с бензема, это как сравнить яичницу с космосом - два несоизмеримых объекта..
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