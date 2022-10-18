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    Кавазашвили: «Соболев составит конкуренцию Бензема за «Золотой мяч» в следующем году, если продолжит так играть»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о форварде столичного клуба Александре Соболеве.

    «Соболев Саша очень радует своей игрой. Он достиг невероятно прогресса за последние полгода. Уж не знаю, чем там Абаскаль его кормит, но форвард из Соболева получился первоклассный. Лучший в РПЛ с большим отрывом.

    Если Соболев продолжит так играть, он составит конкуренцию Бензема в борьбе за следующий «Золотой мяч». Рассчитываю, что Александр продлит свою голевую серию. Он забьет за сезон больше 20 голов и станет лучшим бомбардиром», – сказал Кавазашвили.

    • В дерби с ЦСКА Соболев отличился в 8-м матче подряд.
    • Он повторил рекорд «Спартака», который держался 67 лет.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5153

      Дядя Серёжа 19 минут назад

      А кто в Европе его увидит?

      0
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      Рейтинг: +6699

      sochi-2013 28 минут назад

      Прочитал комменты- ну дебилы!
      Какие вы тупые- ни образного мышления, ни ассоциативного.
      Комики хреновы, питающиеся возвысится в глазах таких же дебилов, оскорбив заслуженного человека, вы УБОГИ!

      0
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      Рейтинг: +12088

      ВетеR 50 минут назад

      дайте деду таблетки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      lNeTl 1 час назад

      Я бы не стал ждать следующего года, а уже сейчас отдал бы Золотой мяч Холланду

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10557

      R_a_i_n 1 час назад

      Господи, ну пожилой человек. Ну чего цепляться к словам?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6451

      Беспонтий 1 час назад

      если кто то продолжит нести ахинею
      то может загреметь в одну клетку с жекой

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +650

      111ax 1 час назад

      клоун

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15836

      Fusballer 1 час назад

      Бред. Тем более без еврокубков и международных матчей сборной. А Сане успехов, пусть и дальше забивает в каждом матче!

      2
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      Рейтинг: +6004

      Давид59 1 час назад

      Легенда Спартака, это да. Но наверное не стоит у него брать интервью.

      0
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      Рейтинг: +26113

      JTherry > Давид59 32 минуты назад

      Анзор такая же "легенда Спартака", как и зенита, а еще более - торпедо...

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      Рейтинг: +4565

      ААМ 1 час назад

      Не смешно Анзор, а глупо.

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