Кавазашвили: «Соболев составит конкуренцию Бензема за «Золотой мяч» в следующем году, если продолжит так играть»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о форварде столичного клуба Александре Соболеве.

«Соболев Саша очень радует своей игрой. Он достиг невероятно прогресса за последние полгода. Уж не знаю, чем там Абаскаль его кормит, но форвард из Соболева получился первоклассный. Лучший в РПЛ с большим отрывом.

Если Соболев продолжит так играть, он составит конкуренцию Бензема в борьбе за следующий «Золотой мяч». Рассчитываю, что Александр продлит свою голевую серию. Он забьет за сезон больше 20 голов и станет лучшим бомбардиром», – сказал Кавазашвили.