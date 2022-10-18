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    Юран – о голе ЦСКА в дерби: «Какие вопросы к Гайичу? Кто мешал Зобнину выбить мяч в аут?»

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал эпизод с первым голом ЦСКА в дерби со «Спартаком».

    • ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
    • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
    • Матч завершился ничьей 2:2.

    – Многие обвиняют красно-синих в том, что они нарушили принципы фейр-плей.

    – А какие тут могут быть вопросы к защитнику ЦСКА [Гайичу]? Что он нарушил? Какой принцип? Да, на газоне лежал футболист, но кто мешал Зобнину выбить мяч в аут? Ведь он его потерял, а потом попросил соперника сделать паузу... Но судья же матч не остановил?

    Повторюсь, надо было просто выбить мяч, и все. И потом, не забывайте, что это дерби. Тут все стоит на кону. Я не увидел, что ЦСКА нарушил фейр-плей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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