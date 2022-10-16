Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Нгамале: «Йоканович верит в игроков «Динамо», это нас мотивирует»

    Нападающий «Динамо» Муми Нгамале рассказал о взаимодействии команды с главным тренером Славишей Йокановичем.

    «Могу с уверенностью сказать, что у игроков «Динамо» отличное взаимопонимание с Йокановичем. Мы знаем его требования и должны их выполнять. Славиша много общается с игроками, всегда старается быть на позитиве. Он повторяет, что мы должны работать, играть и отдавать на поле свой максимум. Йоканович верит в нас, этим и мотивирует команду», – сказал камерунец.

    • «Динамо» идет в РПЛ 8-м.
    • Накануне москвичи в 13-м туре победили «Оренбург» (3:2).
    • Йоканович принял команду летом.

    Новости по теме
    Гранат: «Игра «Динамо» вообще не нравится»
    ⚽ РПЛ. «Локомотив» победил «Торпедо», «Ахмат» – «Краснодар»; ЦСКА и «Спартак» сыграют сегодня
    «Крайне профессионально». Йоканович – об игре Паршивлюка не на своей позиции
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11