Нгамале: «Йоканович верит в игроков «Динамо», это нас мотивирует»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале рассказал о взаимодействии команды с главным тренером Славишей Йокановичем.

«Могу с уверенностью сказать, что у игроков «Динамо» отличное взаимопонимание с Йокановичем. Мы знаем его требования и должны их выполнять. Славиша много общается с игроками, всегда старается быть на позитиве. Он повторяет, что мы должны работать, играть и отдавать на поле свой максимум. Йоканович верит в нас, этим и мотивирует команду», – сказал камерунец.