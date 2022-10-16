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  • Нгамале: «Йоканович верит в игроков «Динамо», это нас мотивирует»

Нгамале: «Йоканович верит в игроков «Динамо», это нас мотивирует»

16 октября 2022, 10:53
1

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале рассказал о взаимодействии команды с главным тренером Славишей Йокановичем.

«Могу с уверенностью сказать, что у игроков «Динамо» отличное взаимопонимание с Йокановичем. Мы знаем его требования и должны их выполнять. Славиша много общается с игроками, всегда старается быть на позитиве. Он повторяет, что мы должны работать, играть и отдавать на поле свой максимум. Йоканович верит в нас, этим и мотивирует команду», – сказал камерунец.

  • «Динамо» идет в РПЛ 8-м.
  • Накануне москвичи в 13-м туре победили «Оренбург» (3:2).
  • Йоканович принял команду летом.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Нгамале Муми Йоканович Славиша
Комментарии (1)
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neim
1665994220
А вот в Локомотиве тренер говорил, что игроки поддерживают его и верят ему. Что-то похожее и здесь. Результат будет один и тот же - отставка. Только чем быстрее это произойдет, тем лучше.
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