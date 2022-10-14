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    «Может, у них невесты русские?». Черчесов – о натурализации Малкома и Клаудиньо

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал планируемую натурализацию зенитовских бразильцев Малкома и Клаудиньо.

    «Читал новости про Малкома и Клаудиньо, но особо не вникал. Причины могут быть разные. Додумывать за них не хочу.

    Не удивился, что они хотят получить паспорт РФ. Может, у них невесты русские? Откуда я знаю? Прочитал, вник — и всe», – сказал Черчесов.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
    • По сведениям инсайдера Ивана Карпова, оба игрока смогут выступать за сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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