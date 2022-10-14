«Может, у них невесты русские?». Черчесов – о натурализации Малкома и Клаудиньо

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал планируемую натурализацию зенитовских бразильцев Малкома и Клаудиньо.

«Читал новости про Малкома и Клаудиньо, но особо не вникал. Причины могут быть разные. Додумывать за них не хочу.

Не удивился, что они хотят получить паспорт РФ. Может, у них невесты русские? Откуда я знаю? Прочитал, вник — и всe», – сказал Черчесов.