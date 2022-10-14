«Может, у них невесты русские?». Черчесов – о натурализации Малкома и Клаудиньо

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал планируемую натурализацию зенитовских бразильцев Малкома и Клаудиньо.
«Читал новости про Малкома и Клаудиньо, но особо не вникал. Причины могут быть разные. Додумывать за них не хочу.
Не удивился, что они хотят получить паспорт РФ. Может, у них невесты русские? Откуда я знаю? Прочитал, вник — и всe», – сказал Черчесов.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
- По сведениям инсайдера Ивана Карпова, оба игрока смогут выступать за сборную России.
Источник: «Чемпионат»