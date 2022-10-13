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  • Рианчо: «В будущем Карпин возглавит топ-клуб Ла Лиги или Серии А»

Рианчо: «В будущем Карпин возглавит топ-клуб Ла Лиги или Серии А»

13 октября 2022, 20:29
3

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы Валерия Карпина снова поработать в Европе.

«Карпин – очень сильный специалист, один из лучших российских тренеров за последнее время. То, что он так преобразил «Ростов», дорогого стоит.

Я абсолютно уверен, что в будущем Карпин возглавит топ-клуб Ла Лиги или Серии А. По крайней мере, он на это способен.

У него уже есть необходимая для этого квалификация», – считает Рианчо.

  • Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.
  • Он работал в Испании – с августа 2014-го по февраль 2015-го тренировал «Мальорку».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий Рианчо Рауль
Комментарии (3)
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1665685168
Только в Спартак!
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Марк Аврелий!
1665686526
Хрена с два. У него главная задача обыграть Спартак. А потом безвольно. даже не обозначая борьбу, слить все матчи конкурентам Спартака
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NewLife
1665690851
Сказал, как в лужу пернул.
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