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    Рианчо: «В будущем Карпин возглавит топ-клуб Ла Лиги или Серии А»

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы Валерия Карпина снова поработать в Европе.

    «Карпин – очень сильный специалист, один из лучших российских тренеров за последнее время. То, что он так преобразил «Ростов», дорогого стоит.

    Я абсолютно уверен, что в будущем Карпин возглавит топ-клуб Ла Лиги или Серии А. По крайней мере, он на это способен.

    У него уже есть необходимая для этого квалификация», – считает Рианчо.

    • Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.
    • Он работал в Испании – с августа 2014-го по февраль 2015-го тренировал «Мальорку».

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    Источник: «РБ Спорт»

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