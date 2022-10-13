Рианчо: «В будущем Карпин возглавит топ-клуб Ла Лиги или Серии А»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы Валерия Карпина снова поработать в Европе.
«Карпин – очень сильный специалист, один из лучших российских тренеров за последнее время. То, что он так преобразил «Ростов», дорогого стоит.
Я абсолютно уверен, что в будущем Карпин возглавит топ-клуб Ла Лиги или Серии А. По крайней мере, он на это способен.
У него уже есть необходимая для этого квалификация», – считает Рианчо.
- Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.
- Он работал в Испании – с августа 2014-го по февраль 2015-го тренировал «Мальорку».
Источник: «РБ Спорт»