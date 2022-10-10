Стало известно, сколько ЦСКА может заплатить за Сутормина

Инсайдер Иван Карпов подтвердил информацию о том, что ЦСКА интересуется полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым.

«ЦСКА действительно интересуется Суторминым. Причем давно. «Зенит» наверняка заломит на него крутую цену.

3 миллиона евро? Думаю, если и пойдет речь, то скорее о сумме в районе 1-1,5 миллиона евро вместе с бонусами. Другого предложения у «Зенита» нет и вряд ли будет, поэтому шанс на трансфер все-таки имеется.

В команде Федотова Сутормина видят как футболиста, способного создать конкуренцию для Гайича, плюс он может закрывать позиции Карраскаля и Медины», – написал Карпов в телеграме.