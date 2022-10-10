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    Стало известно, сколько ЦСКА может заплатить за Сутормина

    Инсайдер Иван Карпов подтвердил информацию о том, что ЦСКА интересуется полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым.

    «ЦСКА действительно интересуется Суторминым. Причем давно. «Зенит» наверняка заломит на него крутую цену.

    3 миллиона евро? Думаю, если и пойдет речь, то скорее о сумме в районе 1-1,5 миллиона евро вместе с бонусами. Другого предложения у «Зенита» нет и вряд ли будет, поэтому шанс на трансфер все-таки имеется.

    В команде Федотова Сутормина видят как футболиста, способного создать конкуренцию для Гайича, плюс он может закрывать позиции Карраскаля и Медины», – написал Карпов в телеграме.

    • В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 10 матчах «Зенита».
    • В его активе 550 игровых минут.
    • При этом с начала осени хавбек провел в РПЛ только 2 минуты, выйдя на замену в конце матча с «Ростовом».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25791

      vladimir-7 1 час назад

      А ЦСКА ответит, что никаких переговоров по Сутормину с Зенитом не вёл, так
      присматриваемся и всё.

      0
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      Рейтинг: +10

      roosylat 1 час назад

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      Рейтинг: +15730

      Fusballer 2 часа назад

      50 тысяч рублей, не больше.

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      Рейтинг: +11726

      Алексей З > Fusballer 2 часа назад

      Вы инфляцию не учитываете ?
      Можно подкинуть 20-30 тысяч.

      1
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      Рейтинг: +15954

      Barmaleushka > Fusballer 51 минуту назад

      Это стоимость Зобниа .

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