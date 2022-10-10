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Стало известно, сколько ЦСКА может заплатить за Сутормина

10 октября 2022, 14:56
5

Инсайдер Иван Карпов подтвердил информацию о том, что ЦСКА интересуется полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым.

«ЦСКА действительно интересуется Суторминым. Причем давно. «Зенит» наверняка заломит на него крутую цену.

3 миллиона евро? Думаю, если и пойдет речь, то скорее о сумме в районе 1-1,5 миллиона евро вместе с бонусами. Другого предложения у «Зенита» нет и вряд ли будет, поэтому шанс на трансфер все-таки имеется.

В команде Федотова Сутормина видят как футболиста, способного создать конкуренцию для Гайича, плюс он может закрывать позиции Карраскаля и Медины», – написал Карпов в телеграме.

  • В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 10 матчах «Зенита».
  • В его активе 550 игровых минут.
  • При этом с начала осени хавбек провел в РПЛ только 2 минуты, выйдя на замену в конце матча с «Ростовом».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Сутормин Алексей
Комментарии (5)
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Fusballer
1665403096
50 тысяч рублей, не больше.
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vladimir-7
1665407524
А ЦСКА ответит, что никаких переговоров по Сутормину с Зенитом не вёл, так присматриваемся и всё.
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zigbert
1665424556
Как то незаметно Сутормин все реже стал появляться на поле. Но в ЦСКА тоже будет конкуренция на этой позиции. Федотов знает его способности и наверняка у тренера армейцев есть желание приобрести его.
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RUSARM
1665432008
Лучше нападающего взять,быстрого и забивного!!!
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