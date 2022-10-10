Стало известно, сколько ЦСКА может заплатить за Сутормина

Инсайдер Иван Карпов подтвердил информацию о том, что ЦСКА интересуется полузащитником «Зенита» Алексеем Суторминым.
«ЦСКА действительно интересуется Суторминым. Причем давно. «Зенит» наверняка заломит на него крутую цену.
3 миллиона евро? Думаю, если и пойдет речь, то скорее о сумме в районе 1-1,5 миллиона евро вместе с бонусами. Другого предложения у «Зенита» нет и вряд ли будет, поэтому шанс на трансфер все-таки имеется.
В команде Федотова Сутормина видят как футболиста, способного создать конкуренцию для Гайича, плюс он может закрывать позиции Карраскаля и Медины», – написал Карпов в телеграме.
- В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 10 матчах «Зенита».
- В его активе 550 игровых минут.
- При этом с начала осени хавбек провел в РПЛ только 2 минуты, выйдя на замену в конце матча с «Ростовом».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова