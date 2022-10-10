ЦСКА интересуется Суторминым

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в ЦСКА.

Московский клуб следит за развитием ситуации вокруг 28-летнего футболиста, однако пока не делал предложений о его трансфере.

Хавбек недоволен количеством игровой практики, о чем ранее сказал его агент.