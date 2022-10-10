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    ЦСКА интересуется Суторминым

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в ЦСКА.

    Московский клуб следит за развитием ситуации вокруг 28-летнего футболиста, однако пока не делал предложений о его трансфере.

    Хавбек недоволен количеством игровой практики, о чем ранее сказал его агент.

    • В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 10 матчах «Зенита».
    • В его активе 550 игровых минут.
    • При этом с начала осени хавбек провел в РПЛ только 2 минуты, выйдя на замену в конце матча с «Ростовом».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +223

      Таврида 1 минуту назад

      Нормальный вариант на правый фланг, Гайич там вообще не очень хорош, даже близко не Марио...

      0
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      Рейтинг: +2477

      ALEX ML 13 минут назад

      Эта бездарь даром не нужна

      0
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      Рейтинг: +13945

      Skull_Boy 40 минут назад

      Да он и в ЦСКА на банке сидеть будет

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