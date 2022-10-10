ЦСКА интересуется Суторминым

Нормальный вариант на правый фланг, Гайич там вообще не очень хорош, даже близко не Марио...
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может продолжить карьеру в ЦСКА.
Московский клуб следит за развитием ситуации вокруг 28-летнего футболиста, однако пока не делал предложений о его трансфере.
Хавбек недоволен количеством игровой практики, о чем ранее сказал его агент.
- В этом сезоне Сутормин поучаствовал в 10 матчах «Зенита».
- В его активе 550 игровых минут.
- При этом с начала осени хавбек провел в РПЛ только 2 минуты, выйдя на замену в конце матча с «Ростовом».