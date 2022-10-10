Агент Сутормина высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, ответил на вопросы о будущем своего клиента в петербургском клубе.
– Ранее мы говорили о том, что если дальше с Алексеем будет такая же ситуация, как и сейчас, то будем общаться с руководством «Зенита», чтобы прийти к такому решению, которое устроит всех.
– Зимой Сергей Семак говорил, что ему нужен Сутормин. Теперь выходит, что нет?
– Задайте этот вопрос Сергею Богдановичу.
– Есть ли предложения от клубов РПЛ?
– Пока об этом не буду говорить.
– Тяжело ли будет уговорить Зенит об аренде, все же Семаку нужна ротация?
– Сейчас пока нет никакого решения. Мы просто высказали свою позицию вместе с Алексеем: та ситуация, которая на сегодняшний день складывается, нас не устраивает. Про дальнейшее мы пока не говорим.
– Значит, при текущих раскладах зимой возможно появление каких-то потенциальных вариантов?
– Мы не говорим столь категорично. Если будет такая же ситуация, мы будем общаться с руководством и главным тренером «Зенита», чтобы прийти к решению, которое устроит всех.
- В этом сезоне 28-летний Сутормин поучаствовал в 10 матчах «Зенита».
- В его активе 550 игровых минут.
- При этом с начала осени хавбек провел в РПЛ только 2 минуты, выйдя на замену в конце матча с «Ростовом».