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    Агент Сутормина высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, ответил на вопросы о будущем своего клиента в петербургском клубе.

    – Ранее мы говорили о том, что если дальше с Алексеем будет такая же ситуация, как и сейчас, то будем общаться с руководством «Зенита», чтобы прийти к такому решению, которое устроит всех.

    – Зимой Сергей Семак говорил, что ему нужен Сутормин. Теперь выходит, что нет?

    – Задайте этот вопрос Сергею Богдановичу.

    – Есть ли предложения от клубов РПЛ?

    – Пока об этом не буду говорить.

    – Тяжело ли будет уговорить Зенит об аренде, все же Семаку нужна ротация?

    – Сейчас пока нет никакого решения. Мы просто высказали свою позицию вместе с Алексеем: та ситуация, которая на сегодняшний день складывается, нас не устраивает. Про дальнейшее мы пока не говорим.

    – Значит, при текущих раскладах зимой возможно появление каких-то потенциальных вариантов?

    – Мы не говорим столь категорично. Если будет такая же ситуация, мы будем общаться с руководством и главным тренером «Зенита», чтобы прийти к решению, которое устроит всех.

    • В этом сезоне 28-летний Сутормин поучаствовал в 10 матчах «Зенита».
    • В его активе 550 игровых минут.
    • При этом с начала осени хавбек провел в РПЛ только 2 минуты, выйдя на замену в конце матча с «Ростовом».

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2472

      Челнинец 2 часа назад

      Футболист купленный за 50 тыс сиди и полируй.

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