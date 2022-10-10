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    Шалимов: «Сейчас я «Урал» даже не смотрю. Это на сто процентов скучно»

    Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре команды из Екатеринбурга.

    – Если в «Урале» нет футболистов, как в «Зените», как сделать так, чтобы он играл зрелищно?

    – Он играл зрелищно. Сейчас я «Урал» даже не смотрю. Хотя я к нему [отношусь] с душой. Но я понимаю, что скучно.

    Нам нужно какую‑то реформу делать, что‑то менять. Потому что если мне скучно смотреть «Урал», то это действительно на сто процентов скучно.

    Если не брать болельщиков «Урала». Результат есть. Я говорю про скучно или нет. Чтобы я заснул, смотря игру «Урала»... ну, это невозможно... это действительно скучно.

    • «Урал» уволил Шалимова 8 августа.
    • Его сменил Виктор Гончаренко.
    • После 12 туров команда идет на 12-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +744

      Solist345345 15 минут назад

      А раньше, при Шалимове чё, оборжаться можно было?

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