Шалимов: «Сейчас я «Урал» даже не смотрю. Это на сто процентов скучно»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре команды из Екатеринбурга.
– Если в «Урале» нет футболистов, как в «Зените», как сделать так, чтобы он играл зрелищно?
– Он играл зрелищно. Сейчас я «Урал» даже не смотрю. Хотя я к нему [отношусь] с душой. Но я понимаю, что скучно.
Нам нужно какую‑то реформу делать, что‑то менять. Потому что если мне скучно смотреть «Урал», то это действительно на сто процентов скучно.
Если не брать болельщиков «Урала». Результат есть. Я говорю про скучно или нет. Чтобы я заснул, смотря игру «Урала»... ну, это невозможно... это действительно скучно.
- «Урал» уволил Шалимова 8 августа.
- Его сменил Виктор Гончаренко.
- После 12 туров команда идет на 12-м месте.
Источник: «Матч ТВ»