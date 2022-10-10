Шалимов: «Сейчас я «Урал» даже не смотрю. Это на сто процентов скучно»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре команды из Екатеринбурга.

– Если в «Урале» нет футболистов, как в «Зените», как сделать так, чтобы он играл зрелищно?

– Он играл зрелищно. Сейчас я «Урал» даже не смотрю. Хотя я к нему [отношусь] с душой. Но я понимаю, что скучно.

Нам нужно какую‑то реформу делать, что‑то менять. Потому что если мне скучно смотреть «Урал», то это действительно на сто процентов скучно.

Если не брать болельщиков «Урала». Результат есть. Я говорю про скучно или нет. Чтобы я заснул, смотря игру «Урала»... ну, это невозможно... это действительно скучно.