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  • Шалимов: «Сейчас я «Урал» даже не смотрю. Это на сто процентов скучно»

Шалимов: «Сейчас я «Урал» даже не смотрю. Это на сто процентов скучно»

10 октября 2022, 09:50
2

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре команды из Екатеринбурга.

– Если в «Урале» нет футболистов, как в «Зените», как сделать так, чтобы он играл зрелищно?

– Он играл зрелищно. Сейчас я «Урал» даже не смотрю. Хотя я к нему [отношусь] с душой. Но я понимаю, что скучно.

Нам нужно какую‑то реформу делать, что‑то менять. Потому что если мне скучно смотреть «Урал», то это действительно на сто процентов скучно.

Если не брать болельщиков «Урала». Результат есть. Я говорю про скучно или нет. Чтобы я заснул, смотря игру «Урала»... ну, это невозможно... это действительно скучно.

  • «Урал» уволил Шалимова 8 августа.
  • Его сменил Виктор Гончаренко.
  • После 12 туров команда идет на 12-м месте.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Шалимов Игорь
Комментарии (2)
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Solist345345
1665397975
А раньше, при Шалимове чё, оборжаться можно было?
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the teacher
1665457050
сучень ты драный, скучно было на тебя перебуханного смотреть, вечно мятый помятый вату катает на кромке поля ))
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