Беллингем будет выбирать между «Реалом» и «Ливерпулем»

Число претендентов на полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема сократилось до двух.
Из гонки за игроком вышли «Бавария» и «Челси».
Следующим летом англичанин будет выбирать между «Реалом» и «Ливерпулем».
Сам хавбек предпочитает продолжить карьеру на «Энфилде», однако его переезд на «Сантьяго Бернабеу» также вероятен из-за хороших отношений между клубами.
- В этом сезоне 19-летний Беллингем забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 12 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
Источник: AS