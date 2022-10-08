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    Беллингем будет выбирать между «Реалом» и «Ливерпулем»

    Число претендентов на полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема сократилось до двух.

    Из гонки за игроком вышли «Бавария» и «Челси».

    Следующим летом англичанин будет выбирать между «Реалом» и «Ливерпулем».

    Сам хавбек предпочитает продолжить карьеру на «Энфилде», однако его переезд на «Сантьяго Бернабеу» также вероятен из-за хороших отношений между клубами.

    • В этом сезоне 19-летний Беллингем забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 12 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 16:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1902

      Maxi_7 2 часа назад

      В Реале он ещё играть точно не будет в основе, так что Ливерпуль однозначно приоритетный вариант, главное чтобы красные поскорей пережили эту турбулентность и вернулись в топ-строй.

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