Беллингем будет выбирать между «Реалом» и «Ливерпулем»

Число претендентов на полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема сократилось до двух.

Из гонки за игроком вышли «Бавария» и «Челси».

Следующим летом англичанин будет выбирать между «Реалом» и «Ливерпулем».

Сам хавбек предпочитает продолжить карьеру на «Энфилде», однако его переезд на «Сантьяго Бернабеу» также вероятен из-за хороших отношений между клубами.