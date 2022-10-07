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    Промес рассказал, как изменилась его роль в «Спартаке» при Абаскале

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал об изменениях в своей игре после прихода в клуб Гильермо Абаскаля.

    – Именно Абаскаль открыл в тебе талант плеймейкера и одновременно центрфорварда?

    – Да, особенно в нашей нынешней схеме. Я в большей степени действую как центральный нападающий. И, должен отметить, что тренер даeт мне много свободы, чтобы я мог находить пространство в атаке.

    Даже в нынешней позиции я могу часто смещаться на правый или левый фланг. Так что мы как команда опаснее, когда я начинаю в центре, но все игроки атакующей тройки меняют друг друга.

    • В 15 матчах сезона голландец совершил 17 голевых действий.
    • Он лучший бомбардир РПЛ с 9 голами.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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