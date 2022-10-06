Воспитанник «Краснодара» Сабуа: «Галицкий должен жить вечно»

Бывший полузащитник «Краснодара» Леон Сабуа высказался о владельце клуба Сергее Галицком.

– Не секрет, что Галицкий посещал тренировки и второй команды тоже. Что он вам говорил вообще?

– Сергей Николаевич не только посещает тренировки второй команды, но и ходит на занятия академии, с игроками общается индивидуально, многих знает лично.

Всегда нам дает советы только работать. Он придаeт веру каждому, переживает за каждого футболиста, как за своих детей. Он великий человек!

– Общался с ним лично?

– Да, он приходил после тренировок и звал разговаривать, как и со многими.

– Он недавно сообщил о своей болезни, как команда восприняла это?

– Всем было очень грустно. Не понимали как так, потому что он великий человек. Очень печальная новость, желаю ему очень крепкого здоровья.

Такой человек, как он, должен жить вечно. Всe делает на благо людей и общества, сил ему и терпения побольше.