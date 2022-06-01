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⚡ Собчак рассказала, что у Галицкого онкология

Журналистка Ксения Собчак рассказала о болезни владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. По словам телеведущей, у российского бизнесмена выявили онкологическое заболевание.

«Узнала небольшой инсайд. Галицкий в сентябре прошлого года в интервью «Коммент.Шоу» говорил, что болеет. Так вот, у него все серьезно – онкология.

И все свои деньги, основный капитал, он держал в российских акциях. И теперь у него только какая-то небольшая сумма в западных банках (а заморозить все могут в любой день и час), и все что у него осталось – небольшие деньги на себя, на лечение», – написала Собчак в телеграме.

  • Галицкий – основатель сети розничных магазинов «Магнит».
  • Он основал «Краснодар» в 2008 году.

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Источник: телеграм-канал Ксении Собчак

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01.06.2022 23:56
Комментарии5
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    Рейтинг: +1230

    moskowcity-petrv 4 минуты назад

    Псина вылезла

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    Рейтинг: +875

    Roma56 19 минут назад

    А Сергей Галицкий хочет чтобы кто либо обсуждал его здоровье и его счета в своих телеграмм каналах? Должна же быть какая то мораль, внутреннее понимание, что наверное некорректно обсуждать и мусолить чужие максимально личные проблемы.
    Хотя о какой морали я говорю, это ж собчачка...

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    Рейтинг: +4240

    PAREVG. 22 минуты назад

    Здоровья.

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    Рейтинг: +2219

    B.G. 50 минут назад

    Хорошо, когда есть деньги на лечение!

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    Рейтинг: +219

    Феникс 28 53 минуты назад

    Журналистка Ксения Собчак====Чо правда ? Она ? Журналистка ? Нууу не знаю.

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