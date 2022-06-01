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⚡ Собчак рассказала, что у Галицкого онкология

1 июня 2022, 23:56
26

Журналистка Ксения Собчак рассказала о болезни владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. По словам телеведущей, у российского бизнесмена выявили онкологическое заболевание.

«Узнала небольшой инсайд. Галицкий в сентябре прошлого года в интервью «Коммент.Шоу» говорил, что болеет. Так вот, у него все серьезно – онкология.

И все свои деньги, основный капитал, он держал в российских акциях. И теперь у него только какая-то небольшая сумма в западных банках (а заморозить все могут в любой день и час), и все что у него осталось – небольшие деньги на себя, на лечение», – написала Собчак в телеграме.

  • Галицкий – основатель сети розничных магазинов «Магнит».
  • Он основал «Краснодар» в 2008 году.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал Ксении Собчак
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (26)
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B.G.
1654117703
Хорошо, когда есть деньги на лечение!
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PAREVG.
1654119357
Здоровья.
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Roma56
1654119515
А Сергей Галицкий хочет чтобы кто либо обсуждал его здоровье и его счета в своих телеграмм каналах? Должна же быть какая то мораль, внутреннее понимание, что наверное некорректно обсуждать и мусолить чужие максимально личные проблемы. Хотя о какой морали я говорю, это ж собчачка...
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moskowcity-petrv
1654120445
Псина вылезла
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Salt-N-Pepa
1654120941
Не читая, сразу напишу: какая же Собчак тупая лошадь !-)
Ответить
Дядя Серёжа
1654132149
Лечащий врач и бухгалтер Галицкого? Суч.ка.
Ответить
Dr.Metal
1654145204
Вот падла то. Разве можно за людей такие вещи трепать?
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TOMSON
1654149570
Смотрел это интервью. Там Галицкий четко дал понять, что да болеет и болельщики должны это знать для понимания происходящего, но чем конкретно болеет говорить не будет, тк это его семейные дела. Очень четкая и мужская позиция. Чем это позиция не понятна Собчак? Тварь медийная и только. Действительно представитель «генетического отребья»
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FanatSerj
1654151521
Какая же она всё же лошадь..... А Галицкому помимо того что он уже на века увековечил себя в Краснодаре, можно и отдельный памятник сделать посвященный ему, только не сейчас конечно, позже, учить детей и ставить в пример его, чтобы народ помнил для чего он живет и благодаря кому чему и кому он может достигать таких вершин.
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SLADE2019
1654156293
Всегда старался быть на ее стороне. Находил, во всяком случае старался оправдание ее поступкам. Но это из ряда вон. Какое то гадкое чувство, да и только от этой информации. А Галицкому, если не дай Бог, это правда, выздоровления. Сейчас медицина делает немало чудес.
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