⚡ Собчак рассказала, что у Галицкого онкология

Журналистка Ксения Собчак рассказала о болезни владельца «Краснодара» Сергея Галицкого. По словам телеведущей, у российского бизнесмена выявили онкологическое заболевание.

«Узнала небольшой инсайд. Галицкий в сентябре прошлого года в интервью «Коммент.Шоу» говорил, что болеет. Так вот, у него все серьезно – онкология.

И все свои деньги, основный капитал, он держал в российских акциях. И теперь у него только какая-то небольшая сумма в западных банках (а заморозить все могут в любой день и час), и все что у него осталось – небольшие деньги на себя, на лечение», – написала Собчак в телеграме.

Галицкий – основатель сети розничных магазинов «Магнит».

Он основал «Краснодар» в 2008 году.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?