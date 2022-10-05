Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Лига чемпионов. «ПСЖ» сыграл вничью с «Бенфикой», «Ювентус» победил «Маккаби»

    «ПСЖ» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов не справился с «Бенфикой». У гостей единственный мяч забил Лионель Месси с передачи Неймара.

    В другой встрече группы «Ювентус» переиграл в Турине «Маккаби».

    «ПСЖ» и «Бенфика» делят лидерство. «Ювентус» идет третьим, «Маккаби» очков в активе не имеет.

    Лига чемпионов. Группа Н. 3-й тур

    Ювентус (Италия) – Маккаби (Израиль) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рабьо, 35; 2:0 – Влахович, 50; 2:1 – Дэвид, 75; 3:1 – Рабьо, 83.

    Бенфика (Португалия) – ПСЖ (Франция) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Месси, 22; 1:1 – Данилу, 41 (в свои ворота).

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Лига чемпионов. Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Копенгаген», «Боруссия» Д крупно победила «Севилью»
    Лига чемпионов. «Реал» с Луниным в воротах победил «Шахтер»
    Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Милан» 1
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2022 23:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11