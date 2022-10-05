Лига чемпионов. «ПСЖ» сыграл вничью с «Бенфикой», «Ювентус» победил «Маккаби»

«ПСЖ» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов не справился с «Бенфикой». У гостей единственный мяч забил Лионель Месси с передачи Неймара.

В другой встрече группы «Ювентус» переиграл в Турине «Маккаби».

«ПСЖ» и «Бенфика» делят лидерство. «Ювентус» идет третьим, «Маккаби» очков в активе не имеет.

Лига чемпионов. Группа Н. 3-й тур

Ювентус (Италия) – Маккаби (Израиль) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Рабьо, 35; 2:0 – Влахович, 50; 2:1 – Дэвид, 75; 3:1 – Рабьо, 83.

Бенфика (Португалия) – ПСЖ (Франция) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Месси, 22; 1:1 – Данилу, 41 (в свои ворота).

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