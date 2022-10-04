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    Аршавин объяснил уход Радимова из «Зенита-2»

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, почему Владислав Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2».

    «Почему был уволен Радимов? Перефразирую Михаила Булгакова: «Не читайте электронные СМИ до обеда».

    Владислав Николаевич у нас пошел на повышение, стал советником Александра Медведева.

    На него будут возложены дополнительные требования и задачи, ну, а главный тренер «Зенита‑2» – это уже в прошлом», – заявил Аршавин.

    • Исполняющим обязанности главного тренера «Зенита-2» стал Дмитрий Давыдов.
    • Радимов займет пост советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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