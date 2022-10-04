Аршавин объяснил уход Радимова из «Зенита-2»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, почему Владислав Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2».

«Почему был уволен Радимов? Перефразирую Михаила Булгакова: «Не читайте электронные СМИ до обеда».

Владислав Николаевич у нас пошел на повышение, стал советником Александра Медведева.

На него будут возложены дополнительные требования и задачи, ну, а главный тренер «Зенита‑2» – это уже в прошлом», – заявил Аршавин.