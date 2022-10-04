Аршавин объяснил уход Радимова из «Зенита-2»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, почему Владислав Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2».
«Почему был уволен Радимов? Перефразирую Михаила Булгакова: «Не читайте электронные СМИ до обеда».
Владислав Николаевич у нас пошел на повышение, стал советником Александра Медведева.
На него будут возложены дополнительные требования и задачи, ну, а главный тренер «Зенита‑2» – это уже в прошлом», – заявил Аршавин.
- Исполняющим обязанности главного тренера «Зенита-2» стал Дмитрий Давыдов.
- Радимов займет пост советника гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола.
Источник: «Матч ТВ»