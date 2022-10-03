АПЛ. «Лестер» разгромил «Ноттингем Форест» и покинул последнее место

В девятом туре чемпионата Англии «Лестер» дома крупно обыграл «Ноттингем Форест» – 4:0.

В трех из четырех голов поучаствовал Джеймс Мэддисон – два забитых мяча и ассист.

Для «Лестера» это первая победа в сезоне АПЛ. Набрав три очка, команда покинула последнее место.

Теперь на 20-й строчке оказался «Ноттингем Форест», уступающий «Лестеру» по дополнительным показателям.

Англия. АПЛ. 9-й тур

Лестер – Ноттингем Форест – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Мэддисон, 25; 2:0 – Барнс, 27; 3:0 – Мэддисон, 35; 4:0 – Дака, 73.

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