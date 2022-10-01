Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Локомотив» и «Урал» объявили стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».

    «Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Марадишвили, Карпукас, Миранчук, Керк, Изидор, Педро Габриэл.

    Запасные: Гильерме, Савин, Живоглядов, Кузьмичев, Мампасси, Митай, Баринов, Куликов, Игнатьев, Камано, Раков, Раконьяц.

    «Урал»: Помазун, Гогличидзе, Бевеев, Бегич, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.

    Запасные: Алексеев, Филипенко, Герасимов, Кулаков, Быковский, Егорычев, Сангатулин, Железнов, Урунов, Влут.

    • Матч начнется в 19:00 по Москве.

    Новости по теме
    РПЛ. «Локомотив» проиграл «Уралу» (2:4), это его 4-е поражение подряд. В матче было 2 удаления 22
    Литвинов рассказал, чему можно поучиться у зенитовских бразильцев 4
    Фанаты «Локомотива» скандировали «Молодцы!» при 0:4 от «Урала» 9
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:07
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11