Зайнутдинов рассказал, как мог завершить карьеру в 17 лет

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов заявил, что семь лет назад раздумывал над уходом из профессионального футбола.

«Около месяца сидел и не знал, что делать. Ребята из дубля «Тараза» собрались, кто сколько мог дал: по тысяче рублей, по две, по три тысячи, так у меня собралось около 70-80 тысяч.

Тогда я решил рискнуть и сделать операцию в Казахстане в простой больнице. Операцию сделали супер и через пару месяцев я уже играл.

Тогда я очень жаловался. Говорил отцу, что это тяжелый момент. 17 лет, может быть, закончить? Даже такие мысли были», – рассказал Зайнутдинов.