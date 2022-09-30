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    Зайнутдинов рассказал, как мог завершить карьеру в 17 лет

    Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов заявил, что семь лет назад раздумывал над уходом из профессионального футбола.

    «Около месяца сидел и не знал, что делать. Ребята из дубля «Тараза» собрались, кто сколько мог дал: по тысяче рублей, по две, по три тысячи, так у меня собралось около 70-80 тысяч.

    Тогда я решил рискнуть и сделать операцию в Казахстане в простой больнице. Операцию сделали супер и через пару месяцев я уже играл.

    Тогда я очень жаловался. Говорил отцу, что это тяжелый момент. 17 лет, может быть, закончить? Даже такие мысли были», – рассказал Зайнутдинов.

    • 24-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года.
    • В его активе 5 голов и 4 ассиста в 63 матчах.
    • Контракт казахстанца с клубом рассчитан до 2025 года.
    • Рыночная стоимость хавбека – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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