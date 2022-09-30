Сулейманов: «Семин для «Локомотива» – как Хабиб для Дагестана»

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов сравнил экс-тренера «Локомотива» Юрия Семина с бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

«На сборах у Юрия Палыча бывал. Человек хорошо видит футбол, это заметно. А раз игрового времени не давал, и результаты команды при этом были хорошими – значит, делал всe правильно.

Спасибо, что привлeк к команде. Несмотря на то, что при Сeмине я особо не играл, благодарность всe равно присутствует – дебютировал-то я при нeм.

В чeм крутость Семина? Авторитет и бесконечное уважение. Человек из разряда «сказал – сделал», все это понимают.

Никто в команде не сможет легко отнестись к ситуации, какой бы она ни была. Можно сказать, что Сeмин для «Локомотива» как Хабиб для Дагестана», – сказал Сулейманов.