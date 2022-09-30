Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сулейманов: «Семин для «Локомотива» – как Хабиб для Дагестана»

    Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов сравнил экс-тренера «Локомотива» Юрия Семина с бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

    «На сборах у Юрия Палыча бывал. Человек хорошо видит футбол, это заметно. А раз игрового времени не давал, и результаты команды при этом были хорошими – значит, делал всe правильно.

    Спасибо, что привлeк к команде. Несмотря на то, что при Сeмине я особо не играл, благодарность всe равно присутствует – дебютировал-то я при нeм.

    В чeм крутость Семина? Авторитет и бесконечное уважение. Человек из разряда «сказал – сделал», все это понимают.

    Никто в команде не сможет легко отнестись к ситуации, какой бы она ни была. Можно сказать, что Сeмин для «Локомотива» как Хабиб для Дагестана», – сказал Сулейманов.

    • Семин ушел из «Локомотива» в мае 2020 года.
    • Он самый титулованный тренер в истории клуба.
    • После этого 75-летний специалист работал в «Ростове».

    Новости по теме
    Семин назвал причину разгромного поражения «Зенита» от «Спартака» 6
    Семин: «Шансы «Спартак» на победу над «Зенитом» – 50%» 8
    Семин: «Хвича по таланту сопоставим с Аршавиным и может стоить 100 миллионов» 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11