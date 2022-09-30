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    Агент заявил, что Сутормин может уйти из «Зенита» зимой: «Его не устраивает ситуация в клубе»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал отсутствие игрока на поле в последних матчах.

    «Все вопросы нужно адресовать тренерскому штабу. Алексей готов, со здоровьем никаких проблем у него нет, однако игрового времени он не получает. Естественно, этот факт настораживает. Сложившаяся ситуация его не устраивает.

    Он хочет играть и за клуб, и за сборную, где, кстати, не так давно он выходил на поле с капитанской повязкой. Не исключаю, что при таком развитии событий, какое есть на данный момент, зимой придeтся искать решение, которое устроило бы все стороны», — сказал Клюев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15545

      Fusballer 50 минут назад

      Игроку за 50килорублей - в самый раз в медиа-лигу)))

      0
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      Рейтинг: +5711

      Павелий 1 час назад

      Вот так всегда бывает, когда продаёшься за 50к рублей.

      1
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      Рейтинг: +11586

      Алексей З 1 час назад

      Надо уходить.
      Тем более после вчерашнего поражения Миллер ( Газпром) начнёт продавливать отмену лимита. имхо

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