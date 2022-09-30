Агент заявил, что Сутормин может уйти из «Зенита» зимой: «Его не устраивает ситуация в клубе»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал отсутствие игрока на поле в последних матчах.

«Все вопросы нужно адресовать тренерскому штабу. Алексей готов, со здоровьем никаких проблем у него нет, однако игрового времени он не получает. Естественно, этот факт настораживает. Сложившаяся ситуация его не устраивает.

Он хочет играть и за клуб, и за сборную, где, кстати, не так давно он выходил на поле с капитанской повязкой. Не исключаю, что при таком развитии событий, какое есть на данный момент, зимой придeтся искать решение, которое устроило бы все стороны», — сказал Клюев.