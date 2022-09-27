Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Лидер боснийских сербов Додик: «Мы можем собрать команду для матча с Россией, если боснийцы бойкотирую игру»

    Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, представляющий интересы боснийских сербов, в интервью N1 высказался о товарищеском матче между сборными России и Боснии и Герцеговины.

    • Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • УЕФА одобрил его проведение.
    • Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

    – Насколько мне известно, такое решение приняла Федерация футбола БиГ. Для меня это важно из-за России. Я буду рад, что такой матч состоится.

    Я верю, что матч состоится. На данный момент мне видится, что так все и произойдет. Посмотрим, еще есть время. Возможно, будет бойкот со стороны игроков, членов национальной сборной, но в таком случае мы сможем собрать команду для проведения матча.

    Уникальная возможность для сербов начать играть за Боснию и Герцеговину?

    – Сербы не должны играть за Боснию и Герцеговину. Но в данном случае, когда ни одна сборная из Европы не хочет и не будет играть футбольный матч с Россией, которую необоснованно выгнали из всех соревнований, это представляется правильным и справедливым решением с нашей стороны – попытаться добиться проведения встречи

    Новости по теме
    Юран: «Не надо ныть! В 2026 году Россия обязательно будет играть в Европе»
    Юран заявил о желании возглавить сборную России 2
    Экс-футболист «Динамо» и сборной России Гришин получил повестку в военкомат
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:42
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11