Лидер боснийских сербов Додик: «Мы можем собрать команду для матча с Россией, если боснийцы бойкотирую игру»

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, представляющий интересы боснийских сербов, в интервью N1 высказался о товарищеском матче между сборными России и Боснии и Герцеговины.

Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

УЕФА одобрил его проведение.

Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

– Насколько мне известно, такое решение приняла Федерация футбола БиГ. Для меня это важно из-за России. Я буду рад, что такой матч состоится.

Я верю, что матч состоится. На данный момент мне видится, что так все и произойдет. Посмотрим, еще есть время. Возможно, будет бойкот со стороны игроков, членов национальной сборной, но в таком случае мы сможем собрать команду для проведения матча.

– Уникальная возможность для сербов начать играть за Боснию и Герцеговину?

– Сербы не должны играть за Боснию и Герцеговину. Но в данном случае, когда ни одна сборная из Европы не хочет и не будет играть футбольный матч с Россией, которую необоснованно выгнали из всех соревнований, это представляется правильным и справедливым решением с нашей стороны – попытаться добиться проведения встречи