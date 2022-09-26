Экс-директор «Чертаново» Ларин сообщил о переносе оглашения приговора суда

Стала известна новая дата оглашения приговора бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину.
«Оглашение приговора перенесли на 27 сентября – начнeтся в 9:00», – сообщил функционер.
Ранее планировалось, что это произойдет 26 сентября в 14:00 мск.
- Ларин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
- Следствие считает, что он завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- Прокурор запросил для него 4 года и 4 месяца лишения свободы.
- При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
Источник: «Чемпионат»