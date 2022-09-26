Экс-директор «Чертаново» Ларин сообщил о переносе оглашения приговора суда

Стала известна новая дата оглашения приговора бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину.

«Оглашение приговора перенесли на 27 сентября – начнeтся в 9:00», – сообщил функционер.

Ранее планировалось, что это произойдет 26 сентября в 14:00 мск.