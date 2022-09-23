Стало известно, когда суд вынесет приговор Ларину. Его могут посадить на 4 года и 4 месяца

Сегодня, 23 сентября, в Замоскворецком районном суде города Москвы прошло заседание по уголовному делу бывшего директора футбольной школы «Чертаново» Дмитрия Ларина.

Судья сообщил, что приговор экс-директору «Чертаново» будет оглашен 26 сентября в 14:00 мск.