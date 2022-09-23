Стало известно, когда суд вынесет приговор Ларину. Его могут посадить на 4 года и 4 месяца

Сегодня, 23 сентября, в Замоскворецком районном суде города Москвы прошло заседание по уголовному делу бывшего директора футбольной школы «Чертаново» Дмитрия Ларина.
Судья сообщил, что приговор экс-директору «Чертаново» будет оглашен 26 сентября в 14:00 мск.
- Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
- Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
- При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
Источник: «Матч ТВ»