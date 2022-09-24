РФС: «Надеемся, что Босния останется вне политики, не поддастся на провокации и матч состоится»

Директор РФС по развитию Максим Митрофанов надеется, что сборная России в ноябре все-таки проведет товарищеский матч против сборной Боснии и Герцеговины.

«Что касается матча с Боснией, будем исходить из того, что планируем сбор в ноябре. Мы будем загружать сборную, но хотелось бы нагрузить еe двумя товарищескими матчами. Понятно, что та же Босния находится под давлением. Понимаем, что окончательное решение будет примерно 10 числа. При этом надеемся, что коллеги останутся вне политики, не поддадутся на провокации и матч состоится», – сказал Митрофанов.