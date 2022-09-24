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    РФС: «Надеемся, что Босния останется вне политики, не поддастся на провокации и матч состоится»

    Директор РФС по развитию Максим Митрофанов надеется, что сборная России в ноябре все-таки проведет товарищеский матч против сборной Боснии и Герцеговины.

    «Что касается матча с Боснией, будем исходить из того, что планируем сбор в ноябре. Мы будем загружать сборную, но хотелось бы нагрузить еe двумя товарищескими матчами. Понятно, что та же Босния находится под давлением. Понимаем, что окончательное решение будет примерно 10 числа. При этом надеемся, что коллеги останутся вне политики, не поддадутся на провокации и матч состоится», – сказал Митрофанов.

    • Матч намечен на 19 ноября.
    • В Боснии и Герцеговине выступают против проведения матча.
    • Россия сейчас отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +550

      Fialet 39 минут назад

      Не понял, а чего это тут позволили комментарии писать? Модераторы, фас.

      1
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      Рейтинг: +702

      Красногвардейчик > Fialet 23 минуты назад

      Сам удивляюсь)))) проспали

      0
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