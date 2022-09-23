Экс-директор «Чертаново» Ларин рассказал, чья поддержка стала для него неожиданной

Экс-директор школы «Чертаново» Николай Ларин после судебного заседания по уголовному делу рассказал, чья поддержка оказалась для него неожиданной.
«Для меня самая неожиданная поддержка была от Андрея Власова, технического директора РФС, от Ильи Геркуса. Также отмечу текст Заремы Салиховой, которая тоже вникла в то, за что меня судят, и поняла, что надо не людей сажать, а законы и нормативы менять», — сказал Ларин.
- Суд вынесет решение по делу Ларина 26 сентября.
- Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
- Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
Источник: «Матч ТВ»