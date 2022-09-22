Лига наций. Турция едва не уступила Люксембургу и другие результаты

Завершились еще четыре матча группового этапа Лиги наций.

Азербайджан на выезде вырвал победу над Словакией – 2:1.

Литва и Фарерские острова сыграли вничью – 1:1.

Турция на 87-й минуте ушла от поражения от Люксембурга – 3:3.

Андорра в гостях была сильнее Лихтенштейна – 2:0.

Лига наций. Лига C. Группа 1

Турция – Люксембург – 3:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Мартинс, 9; 1:1 – Ундер (с пенальти), 16; 1:2 – Синани, 37; 2:2 – Шано (в свои ворота), 39; 2:3 – Родригес, 69; 3:3 – Юкшек, 87.

Литва – Фарерские острова – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Андреасен, 22; 1:1 – Сливка, 44.

Лига наций. Лига C. Группа 3

Словакия – Азербайджан – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дадашов, 44; 1:1 – Йирка (с пенальти), 90+3; 1:2 – Хагверди, 90+5.

Лига наций. Лига D. Группа 1

Лихтенштейн – Андорра – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Росас, 4; 0:2 – Сервос, 81.

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