Лига наций. Турция едва не уступила Люксембургу и другие результаты

Завершились еще четыре матча группового этапа Лиги наций.
Азербайджан на выезде вырвал победу над Словакией – 2:1.
Литва и Фарерские острова сыграли вничью – 1:1.
Турция на 87-й минуте ушла от поражения от Люксембурга – 3:3.
Андорра в гостях была сильнее Лихтенштейна – 2:0.
Лига наций. Лига C. Группа 1
Турция – Люксембург – 3:3 (2:2)
Голы: 0:1 – Мартинс, 9; 1:1 – Ундер (с пенальти), 16; 1:2 – Синани, 37; 2:2 – Шано (в свои ворота), 39; 2:3 – Родригес, 69; 3:3 – Юкшек, 87.
Литва – Фарерские острова – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Андреасен, 22; 1:1 – Сливка, 44.
Лига наций. Лига C. Группа 3
Словакия – Азербайджан – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Дадашов, 44; 1:1 – Йирка (с пенальти), 90+3; 1:2 – Хагверди, 90+5.
Лига наций. Лига D. Группа 1
Лихтенштейн – Андорра – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Росас, 4; 0:2 – Сервос, 81.