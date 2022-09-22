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    Лига наций. Турция едва не уступила Люксембургу и другие результаты

    Завершились еще четыре матча группового этапа Лиги наций.

    Азербайджан на выезде вырвал победу над Словакией – 2:1.

    Литва и Фарерские острова сыграли вничью – 1:1.

    Турция на 87-й минуте ушла от поражения от Люксембурга – 3:3.

    Андорра в гостях была сильнее Лихтенштейна – 2:0.

    Лига наций. Лига C. Группа 1

    Турция – Люксембург – 3:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Мартинс, 9; 1:1 – Ундер (с пенальти), 16; 1:2 – Синани, 37; 2:2 – Шано (в свои ворота), 39; 2:3 – Родригес, 69; 3:3 – Юкшек, 87.

    Литва – Фарерские острова – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Андреасен, 22; 1:1 – Сливка, 44.

    Лига наций. Лига C. Группа 3

    Словакия – Азербайджан – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дадашов, 44; 1:1 – Йирка (с пенальти), 90+3; 1:2 – Хагверди, 90+5.

    Лига наций. Лига D. Группа 1

    Лихтенштейн – Андорра – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Росас, 4; 0:2 – Сервос, 81.

    Календарь Лиги наций

    Турнирные таблицы Лиги наций

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.09.2022 23:55
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