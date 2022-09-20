Ари поддержал желание Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Экс-нападающий сборной России Ари отреагировал на новость, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят стать гражданами РФ.

«Если Клаудиньо и Малком получат российский паспорт, то это будет хорошо как для самих футболистов, так и для сборной России.

Для них это будет отличным решением. Они очень сильные и качественные футболисты», – сказал Ари.