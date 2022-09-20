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    Ари поддержал желание Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

    Экс-нападающий сборной России Ари отреагировал на новость, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят стать гражданами РФ.

    «Если Клаудиньо и Малком получат российский паспорт, то это будет хорошо как для самих футболистов, так и для сборной России.

    Для них это будет отличным решением. Они очень сильные и качественные футболисты», – сказал Ари.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Оба футболиста не заиграны за сборную Бразилии.
    • В то же время они выступали за олимпийскую команду.

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    Источник: Sport24

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