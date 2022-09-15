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    Кубок России. «Спартак» разгромил «Факел» – 3:0

    Во втором туре Кубка России «Спартак» дома крупно победил «Факел».

    Москвичи выиграли со счетом 3:0 благодаря голам Павла Мелешина, Квинси Промеса и Александра Соболева.

    Спартаковцы набрали максимально возможные шесть очков и вышли в лидеры группы, где также играют «Зенит» и «Крылья Советов».

    Россия. Кубок. Группа B. 2-й тур

    Спартак (Москва) – Факел (Воронеж) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мелешин, 4; 2:0 – Промес, 34; 3:0 – Соболев, 76.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Мевля (Шитов, 85), Маслов (Чернов, 46), Рассказов, Классен, Пруцев, Зобнин (Умяров, 60), Игнатов (Соболев, 60), Промес, Мелешин (Денисов, 75).

    «Факел»: Городовой, Божин (Калинин, 46), Смирнов, Дашаев, Черняков (Дмитриев, 55), Шаваев, Акбашев (Брызгалов, 55), Мастерной, Магаль, Максимов (Аппаев, 67), Ивахнов (Гонгадзе, 55).

    Предупреждения: Джикия, 30; Умяров, 64; Пруцев, 81 – Максимов, 36.

    Календарь Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +98066

      zigbert 27 минут назад

      С победой болельщики Спартака! Как и ожидалось в основном составе произошли большие изменения. Особого напряжения в обороне Спартака Факел не создал. Поэтому трудно судить как будет выглядеть оборона с более именитыми соперниками. Быстрый гол Мелешина сразу успокоил игру. Победа на классе. Мевля отыграл довольно неплохо.

      3
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      Рейтинг: +1493

      PNZ1985 30 минут назад

      Молодцы! Бонусом ещё и Зину опустили вчера, м-м-м)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5657

      Беспонтий 34 минуты назад

      контекст матча
      максименко спас три раза это вам не это то что в ростове писало под себя
      мелешин человек чести и гол забил и чужой отжимать не стал
      хызыр забил нормальный гол вне игры не было
      бесноватый джи затоптал смирнова и выдал это как за филигранный пас соболеву

      ах да
      как мевля не строил страшные бородатые рожи
      но не похоже..))
      ему до Жиго как спартаку до финала кубка

      1
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      Рейтинг: +9890

      R_a_i_n 55 минут назад

      На удивление легко.

      6
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      Рейтинг: +18851

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Всех с победой, самой наверное спокойной в этом сезоне. Игру обсуждать не буду, не тот соперник и статус турнира, но отмечу переход на схему с 3-мя ЦЗ, на мой взгляд, при таких крайних защитниках, как Хлусевич и Рибус, это абсолютно правильное решение и на данный момент более целесообразно, ну и пожалуй отмечу, что даже при таком не высоком темпе, ошибок в передачах очень много... Ну а так, конечно - ВСЕХ С ПОБЕДОЙ !

      5
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      Рейтинг: +469

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Хорошая разминка перед боем, с победой, Спартак!

      8
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      Рейтинг: +43

      словно стих 1 час назад

      Ахах, могучий сриптак обыграл дома, в 5 защитников, резерв Факела. Даже комментаторы приуныли, когда сказали, что у Факела состав экспериментальный больше чем у хрюшек. Про Зенит ещё пишут клоуны, не, ну лицимерие свинок не новость, особенно, когда уже половина конкурентов попустили народную....

      4
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      Рейтинг: +18851

      Persona_non_Grata > словно стих 57 минут назад

      И что за бред ты написал ??? Какое лицемерие и при чем здесь Зенит ? Мы то свой матч не напрягаясь выиграли, а вы нет ! Никакой эйфории нет и восторгов тоже - так, дежурная победа .

      5
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      Рейтинг: +9890

      R_a_i_n > словно стих 53 минуты назад

      Юродивый, пшёл отсюда.

      4
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      Рейтинг: +959

      сутулая собака и лисы > словно стих 37 минут назад

      пришел человек, насрал, и при этом осуждает кого-то.
      не очень умён.

      1
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      Рейтинг: +11419

      Алексей З 1 час назад

      Бросилось в глаза , что даже на этом уровне Рассказов очень слаб.
      Соболев ну очень много брака, Умяров как всегда терял позицию.
      Факел сегодня никакущий.

      6
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      Рейтинг: +9890

      R_a_i_n > Алексей З 52 минуты назад

      Добавлю мертвых Классена и Рассказова!

      1
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      Рейтинг: +3335

      Fancyfall 1 час назад

      всех КБ с победой!

      7
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      Рейтинг: +25707

      vladimir-7 1 час назад

      Пешеходы выиграли матч, но гол отняли у Факела.

      1
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      Рейтинг: +9890

      R_a_i_n > vladimir-7 51 минуту назад

      Чистейший офсайд. Или мы разные матчи смотрели?

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      Рейтинг: +18851

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 49 минут назад

      Это Вовка - он одним глазом смотрит и тот не на голове ! )))

      2
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      Рейтинг: +9890

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 47 минут назад

      Ааа, понятно, шоколадным глазом смотрел!

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