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Кубок России. «Спартак» разгромил «Факел» – 3:0

15 сентября 2022, 19:25
45

Во втором туре Кубка России «Спартак» дома крупно победил «Факел».

Москвичи выиграли со счетом 3:0 благодаря голам Павла Мелешина, Квинси Промеса и Александра Соболева.

Спартаковцы набрали максимально возможные шесть очков и вышли в лидеры группы, где также играют «Зенит» и «Крылья Советов».

Россия. Кубок. Группа B. 2-й тур

Спартак (Москва) – Факел (Воронеж) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мелешин, 4; 2:0 – Промес, 34; 3:0 – Соболев, 76.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Мевля (Шитов, 85), Маслов (Чернов, 46), Рассказов, Классен, Пруцев, Зобнин (Умяров, 60), Игнатов (Соболев, 60), Промес, Мелешин (Денисов, 75).

«Факел»: Городовой, Божин (Калинин, 46), Смирнов, Дашаев, Черняков (Дмитриев, 55), Шаваев, Акбашев (Брызгалов, 55), Мастерной, Магаль, Максимов (Аппаев, 67), Ивахнов (Гонгадзе, 55).

Предупреждения: Джикия, 30; Умяров, 64; Пруцев, 81 – Максимов, 36.

Календарь Кубка России

Турнирные таблицы Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Факел
Комментарии (45)
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Fusballer
1663259209
Хороший матч. Всех с победой!
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slavа0508
1663259281
С победой парни !!!Ну обсуждать игру особо не стоит , это Факел и это кубок ,,,,смотреть и обсуждать будем после игры с Локо ,,,,
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Fancyfall
1663259518
всех КБ с победой!
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ScarlettOgusania
1663259771
Хорошая разминка перед боем, с победой, Спартак!
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Persona_non_Grata
1663260786
Всех с победой, самой наверное спокойной в этом сезоне. Игру обсуждать не буду, не тот соперник и статус турнира, но отмечу переход на схему с 3-мя ЦЗ, на мой взгляд, при таких крайних защитниках, как Хлусевич и Рибус, это абсолютно правильное решение и на данный момент более целесообразно, ну и пожалуй отмечу, что даже при таком не высоком темпе, ошибок в передачах очень много... Ну а так, конечно - ВСЕХ С ПОБЕДОЙ !
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R_a_i_n
1663261055
На удивление легко.
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Беспонтий
1663262306
контекст матча максименко спас три раза это вам не это то что в ростове писало под себя мелешин человек чести и гол забил и чужой отжимать не стал хызыр забил нормальный гол вне игры не было бесноватый джи затоптал смирнова и выдал это как за филигранный пас соболеву ах да как мевля не строил страшные бородатые рожи но не похоже..)) ему до Жиго как спартаку до финала кубка
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PNZ1985
1663262571
Молодцы! Бонусом ещё и Зину опустили вчера, м-м-м)
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zigbert
1663262736
С победой болельщики Спартака! Как и ожидалось в основном составе произошли большие изменения. Особого напряжения в обороне Спартака Факел не создал. Поэтому трудно судить как будет выглядеть оборона с более именитыми соперниками. Быстрый гол Мелешина сразу успокоил игру. Победа на классе. Мевля отыграл довольно неплохо.
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JTherry
1663265077
спокойно и на классе победили, несмотря на фактически второй состав на поле... и это правильно, Абаскаль дал поиграть всем, кто мало получал игровой практики... в обороне играл экспериментальный "бородатый" состав, Мевля - защитник под схему три ЦЗ... отличную игру показал Мелешин, благородно не тронув мяч Промеса (с 90-м голом!)... с победой, КБ..!!!
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