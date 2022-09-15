Кубок России. «Спартак» разгромил «Факел» – 3:0

Во втором туре Кубка России «Спартак» дома крупно победил «Факел».

Москвичи выиграли со счетом 3:0 благодаря голам Павла Мелешина, Квинси Промеса и Александра Соболева.

Спартаковцы набрали максимально возможные шесть очков и вышли в лидеры группы, где также играют «Зенит» и «Крылья Советов».

Россия. Кубок. Группа B. 2-й тур

Спартак (Москва) – Факел (Воронеж) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мелешин, 4; 2:0 – Промес, 34; 3:0 – Соболев, 76.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Мевля (Шитов, 85), Маслов (Чернов, 46), Рассказов, Классен, Пруцев, Зобнин (Умяров, 60), Игнатов (Соболев, 60), Промес, Мелешин (Денисов, 75).

«Факел»: Городовой, Божин (Калинин, 46), Смирнов, Дашаев, Черняков (Дмитриев, 55), Шаваев, Акбашев (Брызгалов, 55), Мастерной, Магаль, Максимов (Аппаев, 67), Ивахнов (Гонгадзе, 55).

Предупреждения: Джикия, 30; Умяров, 64; Пруцев, 81 – Максимов, 36.

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