Даса: «Советовался со Слуцким и Натхо перед трансфером в «Динамо»

Новичок «Динамо» Эли Даса рассказал, с кем советовался перед переездом в Россию.

«Я советовался и много разговаривал с Бибрасом Натхо и Леонидом Слуцким перед переездом в Россию. Они рассказали мне много классных вещей о России и Москве. Я был удивлeн, что здесь ещe лучше, чем они мне говорили. Отличные люди в клубе, да и вокруг меня. Всe для классной игры в футбол», – сказал Даса.