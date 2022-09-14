Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Даса: «Советовался со Слуцким и Натхо перед трансфером в «Динамо»

    Новичок «Динамо» Эли Даса рассказал, с кем советовался перед переездом в Россию.

    «Я советовался и много разговаривал с Бибрасом Натхо и Леонидом Слуцким перед переездом в Россию. Они рассказали мне много классных вещей о России и Москве. Я был удивлeн, что здесь ещe лучше, чем они мне говорили. Отличные люди в клубе, да и вокруг меня. Всe для классной игры в футбол», – сказал Даса.

    • Со Слуцким Даса пересекался в «Витессе».
    • С Натхо Даса играл за сборную Израиля.
    • Даса перешел в «Динамо» как свободный агент.

    Новости по теме
    Даса: «Был счастлив перейти в «Динамо». Это большой клуб»
    Даса: «Слуцкий в Нидерландах был легендой! Отличный мужик»
    Даса прокомментировал свой дебют в стартовом составе «Динамо» и обратился к болельщикам
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2022 23:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11