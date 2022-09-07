Сын Симеоне с 13 лет мечтал о Лиге чемпионов: в 14 сделал тату с лого ЛЧ, в 27 забил в дебютном матче в турнире

Одна из главных сенсаций первого тура Лиги чемпионов – игра «Ливерпуля» против «Наполи» в Неаполе. Этот текст пишется в перерыве, когда счет 3:0 в пользу «Наполи»:

Петр Зелиньски реализовал первый момент на пятой минуте;

2:0 – Замбо-Ангисса на 31-й минуте;

За минуту до конца первого тайма Джованни Симеоне забил третий мяч.

И у Симеоне есть своя история, связанная с Лигой чемпионов. Этим летом он перешел в «Наполи» из «Вероны» на правах аренды за 3,5 млн евро с правом выкупа за 12 млн через год. В первом интервью сотрудники пресс-службы «Наполи» обратили внимание на татуировку Симеоне на запястье – герб Лиги чемпионов. За год до этого он рассказывал:

«Я сделал эту тату, когда мне было 14. Меня сопровождала мама, хотя папа был против. Я мечтаю сыграть в Лиге чемпионов. Когда я забью гол в ЛЧ, то сразу же поцелую татуировку».

Спустя полгода в интервью GdS Симеоне говорил: «Да, моя мечта сыграть в Лиге чемпионов никуда не делась. Это мое самое большое футбольное желание, которое сопровождало меня с 13 лет. Хорошо, что в моей карьере есть такой ориентир».

Симеоне дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Ливерпулем» и сразу же забил. Сразу после гола он действительно поцеловал логотип ЛЧ:

У Симеоне удивительная карьера:

• В 2017 году приехал в «Дженоа» и сразу сказал: «Я чувствую, что это та страна, в которой мне повезет». И реально повезло – в 2017-м уехал в «Фиорентину».

• С 2017-го по 2021-й прозябал в «Фиорентине» и пробовал перезапустить карьеру в «Кальяри». Получалось не особо. Он даже говорил: «Иногда меня посещают мысли уехать домой. Но я не могу предать нашу фамилию. Она обязывает бороться, несмотря ни на какие сложности».

• И Симеоне повезло – в сезоне-2021/22 забил 17 мячей в Серии А, что помогло ему уехать в «Наполи». «Я счастлив играть за «Наполи»: это великий клуб, я рад помочь ему в Лиге чемпионов и в чемпионате».

Текст: Илья Егоров

Фото: скриншот с сайта «Матч ТВ», Keystone Press Agency/Global Look Press, скриншот с видео DAZN ITALY