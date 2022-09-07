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    Сын Симеоне с 13 лет мечтал о Лиге чемпионов: в 14 сделал тату с лого ЛЧ, в 27 забил в дебютном матче в турнире

    Одна из главных сенсаций первого тура Лиги чемпионов – игра «Ливерпуля» против «Наполи» в Неаполе. Этот текст пишется в перерыве, когда счет 3:0 в пользу «Наполи»:

    • Петр Зелиньски реализовал первый момент на пятой минуте;
    • 2:0 – Замбо-Ангисса на 31-й минуте;
    • За минуту до конца первого тайма Джованни Симеоне забил третий мяч.

    И у Симеоне есть своя история, связанная с Лигой чемпионов. Этим летом он перешел в «Наполи» из «Вероны» на правах аренды за 3,5 млн евро с правом выкупа за 12 млн через год. В первом интервью сотрудники пресс-службы «Наполи» обратили внимание на татуировку Симеоне на запястье – герб Лиги чемпионов. За год до этого он рассказывал:

    «Я сделал эту тату, когда мне было 14. Меня сопровождала мама, хотя папа был против. Я мечтаю сыграть в Лиге чемпионов. Когда я забью гол в ЛЧ, то сразу же поцелую татуировку».

    Спустя полгода в интервью GdS Симеоне говорил: «Да, моя мечта сыграть в Лиге чемпионов никуда не делась. Это мое самое большое футбольное желание, которое сопровождало меня с 13 лет. Хорошо, что в моей карьере есть такой ориентир».

    Симеоне дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Ливерпулем» и сразу же забил. Сразу после гола он действительно поцеловал логотип ЛЧ:

    У Симеоне удивительная карьера:

    • В 2017 году приехал в «Дженоа» и сразу сказал: «Я чувствую, что это та страна, в которой мне повезет». И реально повезло – в 2017-м уехал в «Фиорентину».

    • С 2017-го по 2021-й прозябал в «Фиорентине» и пробовал перезапустить карьеру в «Кальяри». Получалось не особо. Он даже говорил: «Иногда меня посещают мысли уехать домой. Но я не могу предать нашу фамилию. Она обязывает бороться, несмотря ни на какие сложности».

    • И Симеоне повезло – в сезоне-2021/22 забил 17 мячей в Серии А, что помогло ему уехать в «Наполи». «Я счастлив играть за «Наполи»: это великий клуб, я рад помочь ему в Лиге чемпионов и в чемпионате».

    Текст: Илья Егоров

    Фото: скриншот с сайта «Матч ТВ», Keystone Press Agency/Global Look Press, скриншот с видео DAZN ITALY

    Источник: Бомбардир

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    07.09.2022 23:08
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +10

      nenneinums 5 часов назад

      Зачeм тpатить вpемя и дeньги на ту котоpая ломаeтся если есть достyпные дeвки, без шл.юx и сoдеpжанoк. Здесь все беcплaтнo и анонимнo, yбедись сам ----  https://cuti.cc/ne6Im

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5374

      Красногорск_Фан 7 часов назад

      Уважаю. Мужчина

      1
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      Рейтинг: +5374

      Красногорск_Фан > Красногорск_Фан 7 часов назад

      В это время садыгов прячется под юбку папки

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