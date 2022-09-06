Агент Фернандеса назвал главную проблему в переговорах «Спартака» и «Волоса» по испанцу

Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, рассказал о процессе переговоров между «Спартаком» и греческим клубом по трансферу футболиста.

«Проблема заключается в «Волосе». Они все еще не хотят продавать игрока в «Спартак». Остальные вопросы лучше задать им», — сказал Ботинес.

Сообщалось, что «Волос» не продает Фернандеса в «Спартак» из-за персоны экс-тренера греческого клуба Гильермо Абаскаля.