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    Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»

    Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, заявил, что его клиент не перейдет в «Спартака».

    «Новость о том, что переходу Фернандеса в «Спартак» мешает мой бонус при продаже — ложь. «Волос» просто не желает отдавать игрока красно-белым. Даже не знаю, что должно случиться, чтобы это произошло», — сказал Ботинес.

    Сообщалось, что «Волос» не продает Фернандеса в «Спартак» из-за персоны экс-тренера греческого клуба Гильермо Абаскаля.

    • Рыночная стоимость Фернандеса – 600 тысяч евро.
    • В составе «Волоса» испанец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
    • С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.09.2022 22:48
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1463

      alefreddy 1 час назад

      ценник на него подняли сильно скорее всего в этом проблема

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25374

      JTherry 2 часа назад

      должен быть наготове вариант замены данного трансфера, нельзя же без подстраховки такие опасные (особенно сейчас) финансовые операции проводить...

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