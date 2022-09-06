Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»

Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, заявил, что его клиент не перейдет в «Спартака».

«Новость о том, что переходу Фернандеса в «Спартак» мешает мой бонус при продаже — ложь. «Волос» просто не желает отдавать игрока красно-белым. Даже не знаю, что должно случиться, чтобы это произошло», — сказал Ботинес.

Сообщалось, что «Волос» не продает Фернандеса в «Спартак» из-за персоны экс-тренера греческого клуба Гильермо Абаскаля.