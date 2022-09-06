Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»

Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, заявил, что его клиент не перейдет в «Спартака».
«Новость о том, что переходу Фернандеса в «Спартак» мешает мой бонус при продаже — ложь. «Волос» просто не желает отдавать игрока красно-белым. Даже не знаю, что должно случиться, чтобы это произошло», — сказал Ботинес.
Сообщалось, что «Волос» не продает Фернандеса в «Спартак» из-за персоны экс-тренера греческого клуба Гильермо Абаскаля.
- Рыночная стоимость Фернандеса – 600 тысяч евро.
- В составе «Волоса» испанец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
- С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».
Источник: «Спорт-Экспресс»