Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»

Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, заявил, что игрок не перейдет в «Спартак».

«Нет шансов, что Паоло перейдет в «Ахмат». В «Спартак» он также не переходит. Думаю, Паоло останется в «Волосе», – заявил Ботинес.

Сообщалось, что «Волос» не продает Фернандеса в «Спартак» из-за персоны экс-тренера греческого клуба Гильермо Абаскаля.