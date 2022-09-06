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    Агент Фернандеса оценил перспективы трансфера испанца в «Спартак»

    Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, заявил, что игрок не перейдет в «Спартак».

    «Нет шансов, что Паоло перейдет в «Ахмат». В «Спартак» он также не переходит. Думаю, Паоло останется в «Волосе», – заявил Ботинес.

    Сообщалось, что «Волос» не продает Фернандеса в «Спартак» из-за персоны экс-тренера греческого клуба Гильермо Абаскаля.

    • Рыночная стоимость Фернандеса – 600 тысяч евро.
    • В составе «Волоса» испанец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
    • С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.09.2022 12:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +32730

      oyabun 10 часов назад

      Ну видимо кроме этого ноунейма другие кандидатуры на усиление руководством Спартака даже не рассматриваются. Долбись, тренер, с теми кто имеется.

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      Рейтинг: +693

      (Меня за банили) 11 часов назад

      Пока есть время нужно искать другие варианты.

      0
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      Рейтинг: +129

      Теркчанин 11 часов назад

      не очень то и нужен,Ахмату нужны ЦЗ и правый защитник,а не полузащитники,и чем скорее,тем лучше,трое в лазарете и надолго.

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