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    «Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ

    Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, исключил переход игрока в российский клуб.

    На 24‑летнего испанца претендовали «Спартак» и «Ахмат».

    «Паоло не поедет в Россию и в зимнее трансферное окно, ни единого шанса», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость Фернандеса – 600 тысяч евро.
    • В составе «Волоса» хавбек забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах.
    • С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +97973

      zigbert 2 часа назад

      Жаль что не получится этот переход. Абаскаль работал с этим игроком и знал его качества.

      1
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      Рейтинг: +25488

      JTherry > zigbert 2 часа назад

      Издание Евро-Футбол сообщает, что Спартак может пригласить атакующего полузащитника Хайдука Кровиновича, на его приглашении настаивал Руй год назад, но тогда этот трансфер сорвался по известным причинам...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97973

      zigbert > JTherry 2 часа назад

      Успеют ли? Трансферное окно сегодня уже закрывается.

      1
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      Рейтинг: +25488

      JTherry > zigbert 2 часа назад

      думаю, по нему работали параллельно с трансфером Фернандеса для подстраховки, если трансфер не состоится... ТО сегодня закроется, потому появились фейковые "новости" (про Гаджимуратова), но до 20.09 есть возможность подписать свободных агентов...

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      Рейтинг: +97973

      zigbert > JTherry 2 часа назад

      Ну посмотрим что из этого выйдет.

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      Рейтинг: +556

      SLADE2019 7 часов назад

      Да и пошел он, как говорится мелкими шагами. Чего столько писать о посредственных игроках?

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      Рейтинг: +327

      ScarlettOgusania 8 часов назад

      Наручники не забудьте на этого Паоло надеть и - к батарее)

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