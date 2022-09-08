«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ

Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, исключил переход игрока в российский клуб.

На 24‑летнего испанца претендовали «Спартак» и «Ахмат».

«Паоло не поедет в Россию и в зимнее трансферное окно, ни единого шанса», – сказал агент.