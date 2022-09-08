«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ

Жаль что не получится этот переход. Абаскаль работал с этим игроком и знал его качества.
Альберто Ботинес, агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, исключил переход игрока в российский клуб.
На 24‑летнего испанца претендовали «Спартак» и «Ахмат».
«Паоло не поедет в Россию и в зимнее трансферное окно, ни единого шанса», – сказал агент.
- Рыночная стоимость Фернандеса – 600 тысяч евро.
- В составе «Волоса» хавбек забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 33 матчах.
- С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».