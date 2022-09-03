Агент сообщил, из-за кого «Волос» не хочет продавать Фернандеса в «Спартак». Игрока планируют отправить в «Ахмат»

Альберт Ботинес, агент полузащитника греческого «Волоса» Паоло Фернандеса, раскрыл ситуацию с трансфером в «Спартак». Греки не хотят продавать испанца в московский клуб.
«Со стороны «Волоса» все сложно. Они не хотят продавать Фернандеса в «Спартак» из-за Абаскаля. В свое время клуб плохо закончил сезон после его ухода. Они предпочитают попытаться продать Паоло в «Ахмат», с этим клубом также ведутся переговоры», – сказал агент Ботинес.
- Рыночная стоимость Фернандеса – 600 тысяч евро.
- В составе «Волоса» испанец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
- С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».
Источник: «РБ Спорт»