Агент сообщил, из-за кого «Волос» не хочет продавать Фернандеса в «Спартак». Игрока планируют отправить в «Ахмат»

Альберт Ботинес, агент полузащитника греческого «Волоса» Паоло Фернандеса, раскрыл ситуацию с трансфером в «Спартак». Греки не хотят продавать испанца в московский клуб.

«Со стороны «Волоса» все сложно. Они не хотят продавать Фернандеса в «Спартак» из-за Абаскаля. В свое время клуб плохо закончил сезон после его ухода. Они предпочитают попытаться продать Паоло в «Ахмат», с этим клубом также ведутся переговоры», – сказал агент Ботинес.