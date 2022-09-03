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    Агент сообщил, из-за кого «Волос» не хочет продавать Фернандеса в «Спартак». Игрока планируют отправить в «Ахмат»

    Альберт Ботинес, агент полузащитника греческого «Волоса» Паоло Фернандеса, раскрыл ситуацию с трансфером в «Спартак». Греки не хотят продавать испанца в московский клуб.

    «Со стороны «Волоса» все сложно. Они не хотят продавать Фернандеса в «Спартак» из-за Абаскаля. В свое время клуб плохо закончил сезон после его ухода. Они предпочитают попытаться продать Паоло в «Ахмат», с этим клубом также ведутся переговоры», – сказал агент Ботинес.

    • Рыночная стоимость Фернандеса – 600 тысяч евро.
    • В составе «Волоса» испанец забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
    • С 2013 по 2020 год он числился в «Манчестер Сити».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.09.2022 19:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25281

      JTherry 3 сентября, 23:49

      про Ахмат - натуральный развод, клуб находится под санкциями, и он не может платить в валюте... греки думают, что в Спартаке будут платить, как при Федуне - дудки...) Фернандес сам хочет к Абаскалю... в Волосе скоро будут рвать волосы - по Фернандесу было предложение из ПАОКа за 800 тысяч евро...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15401

      NewLife 3 сентября, 19:29

      Нельзя доверять этой помойке РБ Спорт.

      2
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      Рейтинг: +7910

      vladik12 > NewLife 3 сентября, 22:05

      Так сам агент сказал, епт. Читать-то будем текст?

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      Рейтинг: +15401

      NewLife > vladik12 3 сентября, 22:50

      Мозги-то будем включать: это фейкомет РБ Спорт говорит, что агент сказал))

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