Гончаренко: «Такое ощущение, что «Урал» вечность не выигрывал»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился эмоциями после победы над «Сочи» в Кубке России.

«Хотелось бы поздравить ребят с победой, потому что такое ощущение, что вечность не выигрывали. Очень хотелось одержать победу.

В отличие от «Сочи» мы не делали такую большую ротацию, важно было получить порцию уверенности. Наша победа заслуженная, потому что по качеству атакующих действий были поострее и очень надежно сыграли в защите.

Есть много составляющих в психологии команды, это и работа тренерского штаба, и уверенность ребят, и понимание того, что мелкие детали во многом решают исход матча. Много, что должно сработать. Ребята – молодцы!

В нашем случае ты сомневаешься в победе до финального свистка. Когда неудачная серия, то боишься отскока, рикошета, случайного гола. Должны сохранять концентрацию на протяжении всего матча», – сказал Гончаренко.