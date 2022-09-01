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    Гончаренко: «Такое ощущение, что «Урал» вечность не выигрывал»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поделился эмоциями после победы над «Сочи» в Кубке России.

    «Хотелось бы поздравить ребят с победой, потому что такое ощущение, что вечность не выигрывали. Очень хотелось одержать победу.

    В отличие от «Сочи» мы не делали такую большую ротацию, важно было получить порцию уверенности. Наша победа заслуженная, потому что по качеству атакующих действий были поострее и очень надежно сыграли в защите.

    Есть много составляющих в психологии команды, это и работа тренерского штаба, и уверенность ребят, и понимание того, что мелкие детали во многом решают исход матча. Много, что должно сработать. Ребята – молодцы!

    В нашем случае ты сомневаешься в победе до финального свистка. Когда неудачная серия, то боишься отскока, рикошета, случайного гола. Должны сохранять концентрацию на протяжении всего матча», – сказал Гончаренко.

    • «Урал» обыграл «Сочи» со счетом 2:0.
    • Для екатеринбургской команды это первая победа с 21 мая.
    • Гончаренко вернулся в клуб 15 августа.

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    Источник: «Матч ТВ»

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