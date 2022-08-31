Инвестор «Химок» Садыгов встретился с Писаревым после четырех поражений подряд

После кубкового матча против «Краснодара» (0:2) главный тренер «Химок» Николай Писарев провел встречу с инвестором клуба Туфаном Садыговым.
«Я сейчас созвонюсь с Писаревым. Знаю, что он пошeл на разговор с Туфаном Садыговым, но неспокойно. Это футбол: когда ты проигрываешь, тучи сгущаются. Кто заказывает музыку, тот танцует», – сказал генеральный директор химчан Дмитрий Ульянов.
- Писарев проиграл все 4 матча после назначения в подмосковный клуб с общим счетом 2:12.
- 10 августа «Химки» отправили в отставку Сергея Юрана.
- Под его руководством команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимала 7-е место в таблице.
Источник: «Чемпионат»