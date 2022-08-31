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    Инвестор «Химок» Садыгов встретился с Писаревым после четырех поражений подряд

    После кубкового матча против «Краснодара» (0:2) главный тренер «Химок» Николай Писарев провел встречу с инвестором клуба Туфаном Садыговым.

    «Я сейчас созвонюсь с Писаревым. Знаю, что он пошeл на разговор с Туфаном Садыговым, но неспокойно. Это футбол: когда ты проигрываешь, тучи сгущаются. Кто заказывает музыку, тот танцует», – сказал генеральный директор химчан Дмитрий Ульянов.

    • Писарев проиграл все 4 матча после назначения в подмосковный клуб с общим счетом 2:12.
    • 10 августа «Химки» отправили в отставку Сергея Юрана.
    • Под его руководством команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимала 7-е место в таблице.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16949

      paracetamol 30 минут назад

      Писаришка, никчемный тренеришка!

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      Рейтинг: +16946

      Cleaner 37 минут назад

      Зато младшОй поиграл!...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +145

      Zlatan2718 44 минуты назад

      Бабло побеждает зло )))

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