Инвестор «Химок» Садыгов встретился с Писаревым после четырех поражений подряд

После кубкового матча против «Краснодара» (0:2) главный тренер «Химок» Николай Писарев провел встречу с инвестором клуба Туфаном Садыговым.

«Я сейчас созвонюсь с Писаревым. Знаю, что он пошeл на разговор с Туфаном Садыговым, но неспокойно. Это футбол: когда ты проигрываешь, тучи сгущаются. Кто заказывает музыку, тот танцует», – сказал генеральный директор химчан Дмитрий Ульянов.