Многие трансферы «Химок» согласовываются с Ильей Садыговым (Севастиан Терлецкий)

Нападающий «Химок» Илья Садыгов может влиять на трансферную политику клуба.
«Туфан Садыгов (главный инвестор «Химок» – прим. «Бомбардира») предлагал своему сыну стать менеджером клуба. Сын сказал, что еще не наигрался.
Но, возможно, многие трансферы «Химок» согласовываются с Ильей Садыговым», – заявил журналист «СЭ» Севастиан Терлецкий.
- Сообщалось, что предыдущий тренер химчан Сергей Юран был уволен за то, что не ставил Илью в состав.
- У «Химок» под руководством Николая Писарева 3 поражения подряд.
- Химчане идут в РПЛ 10-ми.
Источник: ютуб-канал Глеба Чернявского