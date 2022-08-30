Многие трансферы «Химок» согласовываются с Ильей Садыговым (Севастиан Терлецкий)

Нападающий «Химок» Илья Садыгов может влиять на трансферную политику клуба.

«Туфан Садыгов (главный инвестор «Химок» – прим. «Бомбардира») предлагал своему сыну стать менеджером клуба. Сын сказал, что еще не наигрался.

Но, возможно, многие трансферы «Химок» согласовываются с Ильей Садыговым», – заявил журналист «СЭ» Севастиан Терлецкий.