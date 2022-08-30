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    Многие трансферы «Химок» согласовываются с Ильей Садыговым (Севастиан Терлецкий)

    Нападающий «Химок» Илья Садыгов может влиять на трансферную политику клуба.

    «Туфан Садыгов (главный инвестор «Химок» – прим. «Бомбардира») предлагал своему сыну стать менеджером клуба. Сын сказал, что еще не наигрался.

    Но, возможно, многие трансферы «Химок» согласовываются с Ильей Садыговым», – заявил журналист «СЭ» Севастиан Терлецкий.

    • Сообщалось, что предыдущий тренер химчан Сергей Юран был уволен за то, что не ставил Илью в состав.
    • У «Химок» под руководством Николая Писарева 3 поражения подряд.
    • Химчане идут в РПЛ 10-ми.

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    Источник: ютуб-канал Глеба Чернявского

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3051

      FRZZ 50 минут назад

      Выдумки с больной головы журналюги...

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      Рейтинг: +11497

      Алексей З 2 часа назад

      Всякие блогеры и непутёвые журналисты, сидя на жопе , выдумывают небылицы и вбрасывают в информационное поле.
      Бомбардир , ну почему надо повторять чьи-то фантазии ?
      Походу вы такая же субстанция, не претендующая на правду, лишь бы пукнуть...

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      Рейтинг: +2181

      fakeid 2 часа назад

      он чё - мбаппа, что ли, чтобы с ним согласовывали? 21-летняя обезьяна монобровная. нападающий, мля. такой же нападающий, как лёха сапогов, даже фамилии похожи.

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