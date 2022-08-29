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  • Маркевич призвал уволить Луческу из киевского «Динамо»: «Тебе 77 лет, хочешь кокнуться на скамье во время матча?!»

Маркевич призвал уволить Луческу из киевского «Динамо»: «Тебе 77 лет, хочешь кокнуться на скамье во время матча?!»

29 августа 2022, 01:12

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич раскритиковал тренера киевского «Динамо» Мирчу Луческу после поражения от «Днепра-1» (0:3) во 2-м туре УПЛ.

«Хорошо, что 0:3, а не 0:8. Как я и говорил раньше: в «Динамо» полная деградация команды. Так не может быть — это стыдоба. Не знаю, что там происходит в коллективе. Пусть разбираются. Не может команда так безвольно играть.

Давно все нужно менять. Абсолютно все — учитывая и руководство. Киевское «Динамо» — национальная гордость Украины. То, что мы видим, возможно, специально делается, но такого не должно быть. Как и у многих болельщиков «Динамо», у меня нет слов после этого матча. Непонятно, о чем думают футболисты. Наверное, чтобы себя продать.

Такое впечатление, будто специально давали добивать во время третьего взятия ворот. Возможно, это эмоции, но все же… Они вроде бы специально «плавят», только не понятно кого.

Смотрю на Луческу: тебе 77 лет, хочешь кокнуться на скамье во время матча?! Я бы их всех разогнал за такую ​​игру. Пусть Луческу идет и не позорится.

Я — болельщик «Динамо». Очень тяжело смотреть, как игроки ходят по полю и делают вид, что хотят играть в футбол. С такой игрой не знаю, взяли бы их в сборную ветеранов. Не может такого быть. Это позор!» — цитирует Маркевича 1927.kiev.ua.

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Источник: Sport24
Украина. Премьер-лига Динамо К Луческу Мирча Маркевич Мирон
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