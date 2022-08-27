«Если что, звоните туров за восемь до конца чемпионата». Шалимов не исключил свое возвращение в «Урал» в этом сезоне

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопросы о своем уходе из екатеринбургского клуба.
– Как вы расстались с клубом?
– Нормально. Поговорили о расторжении, договорились. Я сказал Григорию Викторовичу [Иванову]: «Если что, звоните – туров за восемь до конца».
– Почему?
– Ну, в шутку. Но кто знает, кто тут угадает... Если мы спаслись в прошлом году, одержав в пяти матчах четыре победы на финише, то можем еще сделать так же.
– То есть туров за шесть до конца вы уже не возьметесь.
– Посмотрим.
– Там вилы уже, все, за шесть туров.
– Какие вилы? Мы в прошлом сезоне в пяти турах набрали 12 очков.
- «Урал» уволил Шалимова 8 августа.
- Его сменил Виктор Гончаренко.
- До отставки тренера команда набрала 0 очков в 4 турах РПЛ, после – 1 очко в 2 турах.
Источник: «РБ Спорт»