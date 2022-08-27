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    «Если что, звоните туров за восемь до конца чемпионата». Шалимов не исключил свое возвращение в «Урал» в этом сезоне

    Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопросы о своем уходе из екатеринбургского клуба.

    – Как вы расстались с клубом?

    – Нормально. Поговорили о расторжении, договорились. Я сказал Григорию Викторовичу [Иванову]: «Если что, звоните – туров за восемь до конца».

    – Почему?

    – Ну, в шутку. Но кто знает, кто тут угадает... Если мы спаслись в прошлом году, одержав в пяти матчах четыре победы на финише, то можем еще сделать так же.

    – То есть туров за шесть до конца вы уже не возьметесь.

    – Посмотрим.

    – Там вилы уже, все, за шесть туров.

    – Какие вилы? Мы в прошлом сезоне в пяти турах набрали 12 очков.

    • «Урал» уволил Шалимова 8 августа.
    • Его сменил Виктор Гончаренко.
    • До отставки тренера команда набрала 0 очков в 4 турах РПЛ, после – 1 очко в 2 турах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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