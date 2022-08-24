Чернышов: «Спартак» сравним с «Реалом» и «Баварией» по значимости для страны»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал уход Леонида Федуна из столичного клуба.

«Что касается спортивной составляющей, то такое количество титулов за время его президентства – это очень мало. «Спартак» должен был каждый год бороться за чемпионство, каждый год брать какой-то титул, ведь этот клуб сравним с «Реалом», «Баварией», «Ювентусом» и «Барселоной» по своей значимости для страны.

Федун – очень доверчивый человек, не нашел он такого помощника, который смог бы реализовать его идеи... Да, он лестно отзывался о Каттани, но он ведь ушел довольно быстро из клуба…

В итоге Федуна нужно поблагодарить за то, что он оставил после себя такую хорошую инфраструктуру», – сказал Чернышов.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам