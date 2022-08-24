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    Чернышов: «Спартак» сравним с «Реалом» и «Баварией» по значимости для страны»

    Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал уход Леонида Федуна из столичного клуба.

    «Что касается спортивной составляющей, то такое количество титулов за время его президентства – это очень мало. «Спартак» должен был каждый год бороться за чемпионство, каждый год брать какой-то титул, ведь этот клуб сравним с «Реалом», «Баварией», «Ювентусом» и «Барселоной» по своей значимости для страны.

    Федун – очень доверчивый человек, не нашел он такого помощника, который смог бы реализовать его идеи... Да, он лестно отзывался о Каттани, но он ведь ушел довольно быстро из клуба…

    В итоге Федуна нужно поблагодарить за то, что он оставил после себя такую хорошую инфраструктуру», — сказал Чернышов.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3463

      Axe111 20 минут назад

      Вроде смешно вышло. Молодец

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      Рейтинг: +1790

      lek! 42 минуты назад

      Жаль что он не показывает таких же результатов как они .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9444

      R_a_i_n > lek! 11 минут назад

      А кто у нас показывает такие результаты?

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