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  • Чернышов: «Спартак» сравним с «Реалом» и «Баварией» по значимости для страны»

Чернышов: «Спартак» сравним с «Реалом» и «Баварией» по значимости для страны»

24 августа 2022, 18:53
6

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал уход Леонида Федуна из столичного клуба.

«Что касается спортивной составляющей, то такое количество титулов за время его президентства – это очень мало. «Спартак» должен был каждый год бороться за чемпионство, каждый год брать какой-то титул, ведь этот клуб сравним с «Реалом», «Баварией», «Ювентусом» и «Барселоной» по своей значимости для страны.

Федун – очень доверчивый человек, не нашел он такого помощника, который смог бы реализовать его идеи... Да, он лестно отзывался о Каттани, но он ведь ушел довольно быстро из клуба…

В итоге Федуна нужно поблагодарить за то, что он оставил после себя такую хорошую инфраструктуру», – сказал Чернышов.

  • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
  • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
  • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Чернышов Андрей Федун Леонид
Комментарии (6)
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lek!
1661356538
Жаль что он не показывает таких же результатов как они .
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Axe111
1661357885
Вроде смешно вышло. Молодец
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Беспонтий
1661359572
то есть "Команда Лейтенантов" и «11 молчаливых мужчин» это так себе? примочка к легенде? идите падать ниц и дальше
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somn
1661365260
Спартак, это как Ильич для России - на века!
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Artemka444
1661366043
Пффф смешно так то!!)))
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