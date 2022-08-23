Агент Чистякова объяснил, почему защитник потерял место в составе «Зенита»

Андрей Талаев, агент центрального защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отрицает возможность ухода игрока из петербургского клуба.

«Были ли предложения в это трансферное окно? Нет, предложений не было.

Возможно ли, что он уйдeт из «Зенита» в аренду? Такой вероятности нет.

Интерес, может быть, кто-нибудь и проявил, но зачем ему уходить из команды, которая является лидером нашего чемпионата, и где он – боевая единица.

То что он сейчас не играет, то он просто заболел, потерял место в составе. Сейчас заберeт его обратно», – сказал агент.