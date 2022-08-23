Агент Чистякова объяснил, почему защитник потерял место в составе «Зенита»

В последнее время стабильно играет, зачем его продавать???
Андрей Талаев, агент центрального защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отрицает возможность ухода игрока из петербургского клуба.
«Были ли предложения в это трансферное окно? Нет, предложений не было.
Возможно ли, что он уйдeт из «Зенита» в аренду? Такой вероятности нет.
Интерес, может быть, кто-нибудь и проявил, но зачем ему уходить из команды, которая является лидером нашего чемпионата, и где он – боевая единица.
То что он сейчас не играет, то он просто заболел, потерял место в составе. Сейчас заберeт его обратно», – сказал агент.
- 28-летний Чистяков не выходит на поле с 6 августа.
- В этом сезоне он поучаствовал только в 3 матчах «Зенита», проведя 183 минуты.