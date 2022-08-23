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Шалимов объяснил, зачем ходит на эфиры «Матч ТВ»

23 августа 2022, 10:39
1

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался об участии в эфирах «Матч ТВ».

— Мы иронизируем, что это лучший трамплин из экспертов в тренеры. Вы согласны?

— Согласен, что тренеры, которые находятся без работы, должны быть благодарны за такую возможность. Потому что если ты ходишь на «Матч ТВ» и на «Матч Премьер» ты следишь за туром, смотришь матчи. Далее высказываешь мнение о них, находишься на виду.

Многие люди смотрят канал. Ты следишь, поддерживаешь себя в форме, общаешься. Для любого тренера это очень важно.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Шалимов Игорь
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