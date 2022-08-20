АПЛ. «Кристал Пэлас», «Фулхэм» и «Саутгемптон» победили в третьем туре

Завершились еще четыре матча третьего тура чемпионата Англии.
«Эвертон» и «Ноттингем Форест» поделили очки, а «Кристал Пэлас», «Фулхэм» и «Саутгемптон» обыграли «Астон Виллу», «Брентфорд» и «Лестер» соответственно.
Англия. АПЛ. 3-й тур
Кристал Пэлас – Астон Вилла – 3:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Уоткинс, 5; 1:1 – Заа, 7; 2:1 – Заа, 58; 3:1 – Матета, 71.
Эвертон – Ноттингем Форест – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Джонсон, 82; 1:1 – Грей, 88.
Фулхэм – Брентфорд – 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Рид, 1; 2:0 – Палинья, 20; 2:1 – Нергор, 44; 2:2 – Тони, 71; 3:2 – Митрович, 90.
Лестер – Саутгемптон – 1:2 (0:0)
Голы: 1:0 – Мэддисон, 54; 1:1 – Джастин (в свои ворота), 68; 1:2 – Адамс, 84.
Источник: «Бомбардир»