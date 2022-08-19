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    Семин: «Дзюба золотыми буквами вписал свое имя в историю нашего футбола»

    Бывший главный тренер сборной России, «Локомотива» и других команд Юрий Семин оценил карьеру форварда Артема Дзюбы.

    «По спортивным показателям Дзюба является лучшим нападающим РПЛ за последние пять лет. Количество забитых мячей и голевых передач говорят сами за себя. Артем — выдающийся футболист!

    Дзюба уже неоднократно доказывал, что у него по-настоящему чемпионский характер. Он лидер и на поле, и за его пределами. Можно смело сказать, что Артем золотыми буквами вписал свое имя в историю всего российского футбола», – сказал Семин.

    • 33-летний футболист накануне в качестве свободного агента перешел в «Адана Демирспор».
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Россиянин выбрал себе 24-й игровой номер.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.08.2022 21:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9299

      R_a_i_n 2 часа назад

      Весь мир видел, чем дрочер вписывал свое имя.

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      Рейтинг: +15732

      Barmaleushka > R_a_i_n 44 минуты назад

      Всему миру пох на это . Это только фсястрана забыть не может .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9299

      R_a_i_n > Barmaleushka 7 минут назад

      Ну и ты софсейстраной!

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      Рейтинг: +9385

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Семин:а Никто и не спорит , что он золотыми буквами вписал себя , как Позорище Нашего футбола !

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