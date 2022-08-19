Семин: «Дзюба золотыми буквами вписал свое имя в историю нашего футбола»

Бывший главный тренер сборной России, «Локомотива» и других команд Юрий Семин оценил карьеру форварда Артема Дзюбы.

«По спортивным показателям Дзюба является лучшим нападающим РПЛ за последние пять лет. Количество забитых мячей и голевых передач говорят сами за себя. Артем — выдающийся футболист!

Дзюба уже неоднократно доказывал, что у него по-настоящему чемпионский характер. Он лидер и на поле, и за его пределами. Можно смело сказать, что Артем золотыми буквами вписал свое имя в историю всего российского футбола», – сказал Семин.