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  • Семин: «Дзюба золотыми буквами вписал свое имя в историю нашего футбола»

Семин: «Дзюба золотыми буквами вписал свое имя в историю нашего футбола»

19 августа 2022, 21:59
5

Бывший главный тренер сборной России, «Локомотива» и других команд Юрий Семин оценил карьеру форварда Артема Дзюбы.

«По спортивным показателям Дзюба является лучшим нападающим РПЛ за последние пять лет. Количество забитых мячей и голевых передач говорят сами за себя. Артем — выдающийся футболист!

Дзюба уже неоднократно доказывал, что у него по-настоящему чемпионский характер. Он лидер и на поле, и за его пределами. Можно смело сказать, что Артем золотыми буквами вписал свое имя в историю всего российского футбола», – сказал Семин.

  • 33-летний футболист накануне в качестве свободного агента перешел в «Адана Демирспор».
  • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
  • Россиянин выбрал себе 24-й игровой номер.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем Семин Юрий
Комментарии (5)
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САДЫЧОК
1660936449
Семин:а Никто и не спорит , что он золотыми буквами вписал себя , как Позорище Нашего футбола !
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R_a_i_n
1660936498
Весь мир видел, чем дрочер вписывал свое имя.
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egor tikhonov
1660986190
золотой струёй по снегу он пииисал. так точнее...
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egor tikhonov
1660986264
забудте про эту шерсть,как и про коко. позорища футбола.....
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