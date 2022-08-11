Директор «Фрайбурга» прокомментировал информацию об интересе к Фомину

Спортивный директор «Фрайбурга» Клеменс Хартенбах опроверг информацию об интересе к полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину.

«Всe, что я могу вам сказать, это то, что мы не рассматриваем и не рассматривали Даниила Фомина как потенциального новичка «Фрайбурга», — сказал Хартенбах.