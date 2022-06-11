Фомин может перейти во «Фрайбург». Отступные – 12 миллионов

Журналист Иван Карпов назвал клуб из Бундеслиги, который интересуется полузащитником «Динамо» Даниилом Фоминым.
По его информации, это «Фрайбург», который финишировал шестым в прошедшем чемпионате Германии.
Приоритет хавбека сборной России – продолжить карьеру за границей. Отступные в его контракте для европейских клубов – 12 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне Фомин забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова