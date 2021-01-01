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Фомин может перейти во «Фрайбург». Отступные – 12 миллионов

Журналист Иван Карпов назвал клуб из Бундеслиги, который интересуется полузащитником «Динамо» Даниилом Фоминым.

По его информации, это «Фрайбург», который финишировал шестым в прошедшем чемпионате Германии.

Приоритет хавбека сборной России – продолжить карьеру за границей. Отступные в его контракте для европейских клубов – 12 миллионов евро.

  • В прошедшем сезоне Фомин забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2025 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16891

    Garrincha58 6 секунд назад

    враки никто сейчас русскими не интересуется

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