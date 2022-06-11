Фомин может перейти во «Фрайбург». Отступные – 12 миллионов

Журналист Иван Карпов назвал клуб из Бундеслиги, который интересуется полузащитником «Динамо» Даниилом Фоминым.

По его информации, это «Фрайбург», который финишировал шестым в прошедшем чемпионате Германии.

Приоритет хавбека сборной России – продолжить карьеру за границей. Отступные в его контракте для европейских клубов – 12 миллионов евро.