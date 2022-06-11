Агент Маньяков рассказал об интересе клуба Бундеслиги к Фомину

Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что на полузащитника «Динамо» Даниила Фомина претендует немецкий клуб.
– Как в целом оцените сезон для Фомина?
– Считаю, он выдал великолепный сезон. Не зря зимой им интересовался такой хороший клуб, как «Кристал Пэлас».
Сейчас у нас тоже есть варианты. Коллега из Германии рассказал про немецкий клуб из Бундеслиги, собирающий информацию о Фомине.
Какой клуб? Крепкий-крепкий середняк.
- Фомин – клиент спортивного агентства Маньякова.
- В прошедшем сезоне хавбек забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»