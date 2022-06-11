Агент Маньяков рассказал об интересе клуба Бундеслиги к Фомину

Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что на полузащитника «Динамо» Даниила Фомина претендует немецкий клуб.

– Как в целом оцените сезон для Фомина?

– Считаю, он выдал великолепный сезон. Не зря зимой им интересовался такой хороший клуб, как «Кристал Пэлас».

Сейчас у нас тоже есть варианты. Коллега из Германии рассказал про немецкий клуб из Бундеслиги, собирающий информацию о Фомине.

Какой клуб? Крепкий-крепкий середняк.