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Агент Маньяков рассказал об интересе клуба Бундеслиги к Фомину

Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что на полузащитника «Динамо» Даниила Фомина претендует немецкий клуб.

– Как в целом оцените сезон для Фомина?

– Считаю, он выдал великолепный сезон. Не зря зимой им интересовался такой хороший клуб, как «Кристал Пэлас».

Сейчас у нас тоже есть варианты. Коллега из Германии рассказал про немецкий клуб из Бундеслиги, собирающий информацию о Фомине.

Какой клуб? Крепкий-крепкий середняк.

  • Фомин – клиент спортивного агентства Маньякова.
  • В прошедшем сезоне хавбек забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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