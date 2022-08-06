Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    «Ничто не предвещало». Шалимов – о последнем месте «Урала»

    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал неудачный старт сезона и якобы готовящуюся свою отставку.

    «Думаю, в понедельник будет понятно все.

    Прошлый сезон закончили достаточно ярко, неожиданное начало сейчас, непонятно. По предсезонке ничто не предвещало такого неудачного старта. Что есть, то есть. Думаю, в понедельник что‑то произойдет», – сказал тренер.

    Новости по теме
    Аршавин: «Что делать Шалимову? Возвращаться на «Матч ТВ» 1
    «Имейте совесть». Григорий Иванов ответил на вопрос о возможной отставке Шалимова 2
    Гончаренко – главный кандидат на замену Шалимову в «Урале» 7
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2022 22:51
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11