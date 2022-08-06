«Ничто не предвещало». Шалимов – о последнем месте «Урала»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал неудачный старт сезона и якобы готовящуюся свою отставку.

«Думаю, в понедельник будет понятно все.

Прошлый сезон закончили достаточно ярко, неожиданное начало сейчас, непонятно. По предсезонке ничто не предвещало такого неудачного старта. Что есть, то есть. Думаю, в понедельник что‑то произойдет», – сказал тренер.