«Ему стали говорить, что он новый Месси». Мусаев – о регрессе Шапи

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев порассуждал о том, почему карьера нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова пошла на спад.

– Шапи мы еще увидим образца трехлетней давности, когда в каждом матче он наводил красоту? Он же потом выражал недовольство своим положением, говорил, что заслуживает большего.

– На тот момент он попал в ситуацию, когда выдавал яркие матчи, выходя на замену. Тогда его конкурентами на фланге были Классон и Вандерсон. У нас была достаточно сильная команда, мы нашли баланс.

Это была нормальная ситуация, что Шапи выходит на замену, а когда ему стали говорить, что он новый Месси, кто‑то, наверное, подсказал, что тренер неправильно его оценивает. Тот самый шум вокруг, о котором говорили в самом начале. И Шапи чуть поддался на этот шум.

Это хорошо, что футболист недоволен своим положением, но тогда шло так, как должно было. Шапи переживал, пропускал через себя эмоции, а нужно было тренироваться и не обращать внимание на разговоры.

В прошлом сезоне он играл в Турции, его команда и он сам показывали хороший футбол. У него появилась семья, он успокоился, стал более взрослым. Надеюсь, все у него стабилизируется. Я переживаю за Шапи.

– Личные отношения могут позволить уговорить его перейти к вам, если это будет необходимо?

– Он знает мое отношение к нему. Инициатива должна идти от него, если он захочет, я буду рад видеть его в команде. Но я не могу подбивать игрока к переходу.

Понятно, что в «Сабахе» и в целом в Азербайджане трудно повторить финансовые условия для таких игроков, но, если рассуждать виртуально, я бы хотел видеть его у себя.