Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    «Ему стали говорить, что он новый Месси». Мусаев – о регрессе Шапи

    Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев порассуждал о том, почему карьера нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова пошла на спад.

    – Шапи мы еще увидим образца трехлетней давности, когда в каждом матче он наводил красоту? Он же потом выражал недовольство своим положением, говорил, что заслуживает большего.

    – На тот момент он попал в ситуацию, когда выдавал яркие матчи, выходя на замену. Тогда его конкурентами на фланге были Классон и Вандерсон. У нас была достаточно сильная команда, мы нашли баланс.

    Это была нормальная ситуация, что Шапи выходит на замену, а когда ему стали говорить, что он новый Месси, кто‑то, наверное, подсказал, что тренер неправильно его оценивает. Тот самый шум вокруг, о котором говорили в самом начале. И Шапи чуть поддался на этот шум.

    Это хорошо, что футболист недоволен своим положением, но тогда шло так, как должно было. Шапи переживал, пропускал через себя эмоции, а нужно было тренироваться и не обращать внимание на разговоры.

    В прошлом сезоне он играл в Турции, его команда и он сам показывали хороший футбол. У него появилась семья, он успокоился, стал более взрослым. Надеюсь, все у него стабилизируется. Я переживаю за Шапи.

    – Личные отношения могут позволить уговорить его перейти к вам, если это будет необходимо?

    – Он знает мое отношение к нему. Инициатива должна идти от него, если он захочет, я буду рад видеть его в команде. Но я не могу подбивать игрока к переходу.

    Понятно, что в «Сабахе» и в целом в Азербайджане трудно повторить финансовые условия для таких игроков, но, если рассуждать виртуально, я бы хотел видеть его у себя.

    • 22-летний Сулейманов – воспитанник «Краснодара».
    • Прошлый сезон он провел в аренде в «Гиресунспоре».

    Новости по теме
    Мусаев: «Честно, я хотел уехать из России»
    Мусаев назвал двух российских тренеров, способных успешно работать в Европе 6
    Мусаев не исключил свое возвращение в «Краснодар»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:48
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11